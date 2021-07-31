حملة لاستبعاد آمبر هيرد من «Aquaman 2».. والمنتج: «تويتر لن يحركنا»

دشن أنصار النجم الأمريكي جوني ديب، حملة ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على الشركة المنتجة لفيلم «Aquaman 2»، لاستبعاد الممثلة آمبر هيرد، طليقة النجم الأمريكي، من المشاركة في الجزء الثاني للفيلم.

وجمعت عريضة جمع التوقيعات عبر الإنترنت، أكثر من 1.8 مليون توقيع، لاستبعاد هيرد، من الجزء الثاني من الفيلم الذي يحمل عنوان «Aquaman and the Lost Kingdom»، حيث أن الفيلم قيد الإنتاج حاليًا، ومن المقرر عرضه في دور العرض 16 ديسمبر 2022.

وأكد منتج الفيلم، بيتر سافران، أن الشركة لن تستجيب لحملة الضغط المستمرة، قائلا: «لا أعتقد أننا سنرد بصراحة على ضغط المعجبين، علينا أن نفعل ما نشعر أنه الأفضل للفيلم، شعرنا أنه إذا كان الأمر يتعلق بالمخرج جيمس وأن النجم جيسون موموا، فيجب أن تكون آمبر هيرد متواجدة»، وذلك وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وتابع: «نحن لا نجهل ما يحدث على تويتر، لكن هذا لا يعني أنه يتعين عليك الرد عليه أو اعتباره إنجيلًا أو الاستجابة لرغباته، عليك أن تفعل ما تشعر أنه مناسب للفيلم، وهذا هو حقًا ما وصلنا إليه».

بينما وصفت الممثلة الأمريكية، حملات استبعادها من الجزء الثاني من الفيلم في حوار سابق لها بـ«الشائعات والحملات مدفوعة على وسائل التواصل الاجتماعي»، متابعة: «لن تملي تلك الحملات قرارات الاختيار لأنها لا تستند إلى أساس في الواقع، وأنا متحمسة للبدء العام المقبل».

يشار إلى أن جوني ديب تزوج من آمبر هيرد، عام 2015 واستمرت زيجتهم حتى عام 2017، ولكن كانت إجراءات الطلاق مثيرة للجدل للغاية، حيث اتهمت الممثلة الأمريكية زوجها بإساءة المعاملة، وتم منحها أمر تقييدي مؤقت، ولكن لم تجد دائرة شرطة لوس أنجلوس أي دليل على سوء المعاملة في ذلك الوقت.