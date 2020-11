إجبار جوني ديب على الانسحاب من سلسلة أفلام Fantastic Beasts

أعلن الممثل الأمريكي جوني ديب أنه ترك دور الساحر جيلرت جريندلفالد في سلسلة أفلام "Fantastic Beasts".

كتب "ديب" عبر "إنستجرام: "أود أن أخبركم بأن شركة Warner Bros. قد طلبت مني ترك دور جيلرت جريندلفالد في Fantastic Beasts وقد احترمت هذا الطلب ووافقت عليه".

يأتي خروج "ديب" بعد أيام من خسارته لقضية التشهير ضد صحيفة The Sun البريطانية التي نشرت مقالاً في عام 2018 جاء فيه أنه كان يضرب زوجته السابقة آمبر هيرد، وقال ديب إنه يعتزم استئناف الحكم.

وأكدت شركة Warner Bros، رحيل ديب وأعلنت أنه سيتم إعادة صياغة الدور في النسخة الثالثة من الفيلم.

قام الاستوديو أيضًا بتأجيل موعد الإصدار، والذي كان محددًا في الأصل في نوفمبر 2021، ليكون الموعد الجديد في صيف عام 2022.

قال متحدث باسم شركة Warner Bros: "نشكر جوني على عمله في سلسلة الأفلام حتى الآن"، وأضاف أن الجزء الثالث من "Fantastic Beasts" قيد الإنتاج حاليًا، وسيتم إعادة صياغة دور الساحر جيلرت جريندلفالد، سيُعرض الفيلم لأول مرة في دور العرض في جميع أنحاء العالم في صيف عام 2022"

وفي بيان شكر "ديب" المعجبين على "دعمهم وولائهم"، وقال: "لقد شعرت بالتأثر برسائل الحب والقلق العديدة التي أرسلتموها لي، خاصة خلال الأيام القليلة الماضية".

واختتم قائلاً: "لن يغير الحكم الصادر عن المحكمة في المملكة المتحدة كفاحي لقول الحقيقة وأؤكد أنني أخطط للاستئناف"، واستكمل: "إرادتي لا تزال قوية وأعتزم إثبات أن المزاعم ضدي كاذبة، فلن يتم تحديد حياتي الشخصية وحياتي المهنية في هذه اللحظة من الزمن".

وجوني ديب ممثل أمريكي، ولد 6 يونيو 1963، وله شعبية واسعة، وشارك خلال مسيرته في أكثر من 90 عملا تتنوع بين مسلسلات وأفلام، وترشح لجائزة أوسكار 3 مرات، عن أدواره في فيلم Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl عام 2004، وفيلم Finding Neverland عام 2005، وفيلم Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street عام 2008.