«الصحة» تعلن تصميم لوحة للمؤشرات السكانية لجميع محافظات الجمهورية

احتفل المجلس القومي للسكان، اليوم، باليوم القومي للسكان، تحت شعار «قضايا السكان في ظل التحول الرقمي»، وشهد الاحتفال الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة والسكان لشؤون السكان.

وقال الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشؤون السكان، إن الهدف الأساسي من مواجهة مشكلة الزيادة السكانية هو خلق أجيال جديدة متعلمة تعليما جيدا وخالية من الأمراض، ومؤهلة للإنتاج وتحقق التنافسية في سوق العمل المحلي والعالمي.

«القومي للسكان»: النمو السكاني المطرد يلقي بظلاله على وتيرة التقدم للدولة المصرية من خلال تداعيات كثيرة

جاء ذلك خلال احتفال المجلس القومي للسكان، اليوم، باليوم القومي للسكان، تحت شعار «قضايا السكان في ظل التحول الرقمي».

وأضاف توفيق أن النمو السكاني المطرد يلقي بظلاله على وتيرة التقدم للدولة المصرية من خلال تداعيات كثيرة وعواقب جمة واستنفاذ للموارد بكل أنواعها مع حرمان الدولة في الفرص الجادة للاسثمار في تنمية الإنسان وانعدام شعورة بالرفاة بالرغم مما تبذله الدولة من جهود تنموية وإصلاحية في كل المجالات التي تمس حياته اليومية.

القيادة السياسية والزيادة السكانية

وقال إن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت لها رؤية استباقية في الشأن السكاني وكيف أن تنمية الإنسان هو المدخل الحقيقي لضبط النمو السكاني تمثل ذلك في كثير من التدخلات والمبادرات التي تعني بالصحة والتعليم والبنية التحتية وتوفير فرص العمل وتمكين المرأة والشباب.

وأكد على أن العمل السكاني في مصر يتطلب التكامل والتنسيق الكامل بين كل الجهات الحكومة، ومجلس النواب، والقطاع الأهلي والخاص والمواطن لتحويل العبء السكاني الحالي إلى قوة اقتصادية منتجة تتمتع بالمهارات التنافسية والعلمية.

وأضاف أنه في إطار رؤية الدولة نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كل مناحي الحياة، فقد قام المجلس القومي للسكان بتصميم لوحة للمؤشرات السكانية لجميع محافظات الجمهورية، يتم إتاحتها لمتخذي القرار في مصر، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات والتدخلات السكانية على مستوى المحافظات والمديريات والأحياء، ومتابعة وتقويم كل المؤشرات السكانية، بالإضافة إلى توقع السيناريوهات المختلفة للزيادة السكانية، وبمن ثم تكون أداة فاعلة في أيدي متخذي القرار من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري وتحسين الخصائص السكانية.

وقد شهد الاحتفال عرضا للمؤشرات المركبة بمحافظات الجمهورية، وعرض لوحة مؤشرات سكانية لمحافظات مصر، وترتيب المؤشرات السكانية للمحافظات والأقاليم، وعرضا تجريبيا لبرنامج الإحصاء وتنظيم الأسرة، والتدخلات السكانية اللازمة لضبط النمو السكاني بالمحافظات، وعرضا لبعض الرسائل السكانية.