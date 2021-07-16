«الواقع السكاني بأسيوط واستراتيجية 2030».. ندوة للمجلس القومي للسكان

نظم المجلس القومي للسكان بأسيوط ندوة بعنوان «الواقع السكاني بأسيوط واستراتيجية مصر 2030»، بإحدى قاعات مركز النيل للإعلام تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي يوافق 11 يوليو من كل عام بهدف زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان.

جاء ذلك، بحضور محمد عبده بخيت مدير المجلس القومي للسكان فرع أسيوط، وصلاح عامر فتحي مدير وحدة السكان بالمحافظة، والشيخ خلف عمار مدير إدارة الوعظ والإرشاد والإعلام الديني بالمحافظة، والدكتور محسن جمال مدير مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وحسني درويش مدير المجلس القومي للأمومة والطفولة بالمحافظة، والدكتورة سمية عنتر مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة سابقاً واستشاري تنظيم الأسرة بالمديرية، ومسئولي الجهات الشريكة بالمحافظة.

بدأ اللقاء بالترحيب بالحضور ثم كلمات لمدير مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، أكد خلالها على أهمية القضية السكانية، تلا ذلك كلمة لمدير المجلس القومي للسكان فرع أسيوط والذي أوضح أسباب المشكلة السكانية وأبعادها الاقتصادية والمجتمعية وآليات مواجهتها ثم استعرض فيديو تسجيلى عن واقع الأعداد والإحصائيات الحالية والسابقة بالنسبة للوضع السكاني العالمي و بمحافظة أسيوط والتوزيع السكاني والمؤشرات السكانية على مدار السنوات الماضية والمتوقع الوصول إليه خلال السنوات القادمة ونسبة مساهمة الجهات الحكومية العاملة في مجال السكان عام 2020 وأعداد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية للسكان.

واستعرض أنشطة المجلس القومي للسكان بالمحافظة والجهات الشريكة له وفي مقدمتها وحدة السكان بالمحافظة ومديريات الصحة والزراعة والتربية والتعليم والأزهر والأوقاف والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والثقافة ومحو الأمية والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة وجمعية تنظيم الأسرة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة والهيئة العامة للاستعلامات ممثلة في مراكز الإعلام المنتشرة بمراكز المحافظة وغيرها من الجهات.

وخلال الندوة تم إجراء مداخلة هاتفية مع الدكتور ياسر جلال مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان بالقاهرة والذي أشاد بالتعاون والتنسيق بين مسئولي المجلس القومي للسكان ووحدة السكان والجهات الشريكة في القضايا السكانية متمنياً استمرار العمل وبذل مزيد من الجهود لتحقيق ما تهدف إليه خطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية و استراتيجية مصر 2030.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم كافة الجهات العاملة في قطاع السكان والمشاركة الإيجابية والفعالة مع المجلس القومى للسكان فرع أسيوط في الأنشطة السكانية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وتسليمهم شهادة تقدير على هذه الجهود.يذكر أنه يتم تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بعدد من المحافظات من بينها محافظة أسيوط بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وبدعم من الاتحاد الأوروبي وذلك تماشياً مع خطة الدولة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030 في القطاع السكاني.

ومن جانبه أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالجهود التي تقوم بها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية وخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظة من خلال تضافر الجهود المعنية الحكومية والأهلية مما ينعكس إيجابياً على كافة برامج التنمية التى تشهدها المحافظة مؤكدًا أهمية عقد ندوات الآثار المترتبة على النمو السكانى وتعارضه مع النمو الاقتصادي.