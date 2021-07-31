طلاب الثانوية العامة بالقليوبية عن امتحاني الإستاتيكا والأحياء: مباشرة

علق آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، الشعبة العلمية، على امتحان مادتي الإستاتيكا ومادة الأحياء، اليوم السبت، مشيرًا إلى أن الامتحانين جاء متوسطي الصعوبة وبهما مجموعة من الأسئلة للمتميزين.

وأمام لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات، انقسم الطلاب حول مستوى صعوبة الامتحانات، حيث أكد عدد من الطلاب، أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وبها مجموعة من الأسئلة تبين الطالب المتفوق من الطالب العادي.

وأشار طلاب شعبة «علمي رياضة» إلى أن بقية أسئلة الامتحان جاءت مباشرة ولا تشمل أي تعقيد، والوقت كان كافيا للإجابة على جميع الأسئلة، وجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجنة الامتحانية بشكل جيد.

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طلاب العلمي علوم الثانوية العامة: الأحياء صعب بس يتحل

فيما، قال طلاب الثانوية العامة «شعبة علمي علوم»، إن متحان الأحياء جاء متوسطا به بعض الصعوبة ولكنه يمكن حله، وأن نسبة الأسئلة الصعبة وصلت نحو 15 سؤالا من إجمالي 50 سؤالًا.

من جانبه، أكد مختار شاهين رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشمال القليوبية أنه تم إنهاء الإجراءات اللازمة الخاصة بالمعلم رضا محمد حسن، الذي وافته المنية أثناء عمله بلجنة مدرسة الشيماء الثانوية للبنات ببنها والتواصل مع أسرته لتقديم كل الدعم في مصابهم الأليم تنفيذا لتوجيهات النقيب العام للمعلمين بسرعة صرف مستحقات المعلم الفقيد وتسليمها لأسرته فى أقرب وقت

كان محمد عبد الله رئيس غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين والمعنية بمتابعة أحوال المعلمين خلال امتحانات الثانوية العامة قد اعلن وفاة المعلم رضا محمد حسن عطية، مراقب بالثانوية العامة، أثناء عمله في لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات بالقليوبية، الذي وافته المنية بعد تعرضه لغيبوبة سكر، وتم نقله لمستشفى بنها .

وعلى الفور وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب نقابة المعلمين بالقليوبية باتخاذ الإجراءات الخاصة بالمعلم بشكل سريع

وكشفت مصادر، أنه سيتم تشييع جثمان رضا محمد حسن عطية معلم الحاسب الآلي بمدرسة زرقان الثانوية التابعة لإدارة تلا بمحافظة المنوفية، الذي وافته المنية الساعة 9 وعشرين دقيقة أثناء عمله بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بمدينة ببنها نتيجة لإصابته بغيبوبة سكر وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي بمسقط رأسه بقرية زرقان بمركز تلا بمحافظة المنوفية

وقدم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية خالص العزاء إلى أسرته وزملائه، موجهًا بسرعة إنهاء إجراءات نقل جثمان المتوفى إلى مسقط رأسه بتلا بمحافظة المنوفية مشيرا بأن المدرس وافته المنية اليوم أثناء مراقبة مادة الأحياء بامتحانات الثانوية العامة ببنها

ضبط طالبة بحوزتها شريحة محمول على فيزا بنكية

من ناحية أخرى، أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم فى القليوبية، غياب 151 طالبا وطالبة عن امتحان مادتي الأحياء والاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية، حيث حضر 21614 من إجمالى 21765 طالبا على مستوى لجان المحافظة.

وكيل وزارة التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة

وحث وكيل الوزارة الطلاب على التركيز والمثابرة حتى يجنوا ثمرة جهدهم، موجها بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتوفير الهدوء والجو الملائم للطلاب، كما اطمأن وكيل الوزارة على مدى توفير المستلزمات الطبية والوقائية، وقياس درجات الحرارة، مع الحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، وارتداء الكمامات الواقية حرصا على سلامتهم وصحتهم.

ومن الجدير بالذكر أن عدد طلاب المجموعة العلمية بلغ 21765 طالبا وطالبة وعدد طلاب المجموعة الأدبية بلغ 18739 طالبا وطالبة موزعين على 135 لجنة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تتم المتابعة اللحظية مع غرف العمليات بالمحافظة وغرف عمليات التربية والتعليم، وذلك لاستقبال الشكاوى بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكدا حرصه على متابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة اللجان.