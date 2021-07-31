أسعار ومواصفات سيارتى الـ7 مقاعد «جيتور X95» و«ميتسوبيشي اكسباندر»

دائما ما يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانات، ففي ظل المنافسة بين الكثير من مصنعي السيارات حول العالم، تتجدد كل عام المقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة.

وفى سطور تستعرض «الوطن»، مقارنة بين سيارتين من فئة السيارات الـSUV، التي تضم 7 مقاعد بعد الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرًا، وهما «جيتور X95» و«ميتسوبيشي اكسباندر».

مواصافات جيتور X95 2022.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 197 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 290 نيوتن/ متر، عند 5500 لفة فى الدقيقة.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، ينقل حركة ميكانيكيا فى فئة الـElegance ، ونقل حركة الفتيس كهربائيا فى فئة الـpremium.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 8.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر/ ساعة.

أسعار جيتور X95.

-تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، الـ7 راكب، وتأتي في فئتين:

-الفئة الأولى بسعر 399.900 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 429 ألف جنيه.

مواصافات ميتسوبيشي اكسباندر 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 104 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 141 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد «4475 مليمتر طول، 1750 مليمتر عرض، 1700 مليمتر ارتفاع»، ويصل طول قاعدة العجلات 2775 مليمتر.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 420 لترًا، وسعة خزان الوقود 45 لترًا.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كيلومتر/ ساعة في غضون 13.8 ثانية.

- تبلغ سرعة السيارة القصوى 170 كيلومتر/ ساعة.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر حوالي 5 لترات من الوقود.

- السيارة مزودة بعدة وسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، نظام EBD لتوزيع إليكتروني للفرامل، ونظام فرامل ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا مراقبة خلفية».

أسعار ميتسوبيشي اكسباندر 2022

الفئة الأولى: أتوماتيك/ MIDLINE 2022 بسعر 315.000 جنيه.

الفئة الأخرى: أتوماتيك/ هاي لاين 2022 بسعر 340.000 جنيه.