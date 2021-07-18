قارن قبل الشراء.. مواصفات «هافال H6» و«ميتسوبيشي إكليبس كروس»

يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانات العالية، في ظل المنافسة بين الكثير من مصنعي السيارات حول العالم، حيث تتجدد كل عام المقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وترصد السطور التالية مقارنة بين سيارتين في فئة السيارات الـSUV الاقتصادية في السوق المصرية، بعد الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرًا، وهما «هافال H6» و«ميتسوبيشي إكليبس كروس».

مواصفات هافال H6

تأتي السيارة بمحرك بقوة 1500 سي سي يولد قوة 152 حصانا، وأقصى عزم للدوران 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة مزود بـ7 سرعات من نوع WET DCT، ويوفر أعلى مستويات الامان والحماية للسيارة عند الوقوف.

أما عن أنظمة التعليق في السيارة، فتأتي بنظام التعليق الأمامي McPherson، ونظام التعليق الخلفي Multilink Independent، ونظام التوجيه Electronic Power Steering.

كما توفر السيارة العديد من الإمكانيات التكنولوجية الحديثة، مثل نظام التوقف الذكي ونظام الركن الذاتي ونظام تثبيت السرعة الذكي ونظام المساعدة في تغير المسار ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي ونظام تنبيه السائق وغيرها من المميزات.

وعن أسعار السيارة وفئاتها، فتأتي السيارة في السوق المصري بـ4 فئات، الأولى بسعر 370 ألف جنيه، والثانية بسعر 400 ألف جنيه، والثالثة بسعر 415 ألف جنيه والفئة الرابعة بسعر 440 ألف جنيه.

مواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022

تأتي السيارة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتستهلك متوسط 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة الـ100 كم/ ساعة.

كما تأتي السيارة مزودة بأنظمة أمان عدة، أبرزها مثبت سرعة، جهاز إنذار، وراديو ومشغل أسطوانات CD وMP3 وUSB، و4 سماعات، ونظام التحكم الصوتي مع بلوتوث، وتكييف هواء أوتوماتيك، شاشة لعرض البيانات وسط العدادات، إضاءة بعلبة الهاتف الذكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، ريموت كنترول للتحكم في فتح وغلق السيارة، مقاعد مكسوة قماش، مراية داخلية بخاصية التعتيم الذاتي، زجاج كهرباء مع خاصية التحكم التلقائي لرفع وخفض كرسي السائق.