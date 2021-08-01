حملات مكثفة لإصلاح مشكلات الصرف الصحي والتصدي للبناء المخالف بدسوق

شن مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل، لتحسين الخدمات والمرافق وإصلاح أعطال الصرف الصحي، والتصدي لمخالفات البناء بأنواعها، وتطوير الصرف الصحي بالشاسيه، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزه التنفيذيه للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

حملات نظافة شاملة

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات النظافة الشاملة ورفع الأتربة وغسيل الأرصفة، والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضي الفضاء، وحملات النظافة بالشوارع الفرعية ورفع صناديق القمامة وتفريغها، بالإضافة إلى نظافة الحدائق العامة والميادين وكورنيش النيل وشوارع المدينة والمداخل والمخارج.

وأشرف «عبد الستار»، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بدسوق، على أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي بشارع الدلتا، واستكمال حل مشاكل الصرف الصحي بالمدينة بمناطق متفرقة، ومازال العمل مستمرا.

التصدي للبناء المخالف

كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، التصدي لمخالفة بناء بلوك أبيض بعزبة الخرزاتي التابعة لقرية المندورة أبو مندور في مركز دسوق على مساحة 20 مترا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشرف رئيس مركز ومدينة دسوق، على تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الشباسية التابعة لقرية شابة، ضمن مشروع الصرف الصحي آفاق 2020 المرحلة الثانية، ومتابعة نسبة التنفيذ والأعمال الجارية بخطوط الطرد ومحطة الرفع، وما زال العمل قائما، والذي بدأ التنفيذ منتصف شهر يونيو، ويستمر العمل به على مدار 18 شهرا تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.