هشام عاشور خطيب نيللي كريم أصغر منها بـ 8 سنوات

كانت قد كشفت الفنانة نيللي كريم فى تصريحات خاصة لـ الوطن عن صحة أخبار ارتباطها دون أن تكشف عن هوية الشخص التى ارتبطت بها أو عن موعد الزفاف .

ولكن كشفت مصادر لـ الوطن بأن هشام عاشور شقيق لاعب الاسكواش العالمى رامى عاشور هو العريس الذي ارتبطت به نيللي كريم .

معلومات عن هشام عاشور عريس نيللي كريم

وهناك تعرف على أبرز معلومات هشام عاشور التى ارتبطت به الفنانة نيللي كريم وفى انتظار الاعلان عن موعد حفل الزفاف والذي علمنا بانه سيكون خلال شهر أغسطس .

هشام عاشور هو اسمه الثلاثي هشام محمد عاشور ، وهو من مواليد 29 مايو 1982، وبهذا يكون هشام أصغر من الفنانة نيللي كريم بـ سنوات حيث أنها ولدت فى يوم 18 ديسمبر 1974.

كما أن هشام عاشور هو كان بطل أسكواش سابق وكان مصنف رقم 13 عالميا قبل أن يعتزل اللعبة .

كما أنه يهوى مجال التمثيل وكان قد شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمشهد فى مسلسل حرب أهلية مع الفنانة يسرا وباسل الخياط وأروى جودة وسينتيا خليفة وجميلة عوض وعدد أخر من الفنانين .

مسلسل ضد الكسر

يذكر أن الفنانة نيللي كريم كانت قد شاركت فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ضد الكسر والذي شاركت فى بطولتة بجانب محمد فراج وتارا عماد ولقاء الخميسي وسينتيا خليفة وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو الدالى واخراج أحمد خالد .

فيلم 200

كما انتهت الفنانة نيللي كريم مؤخرا من تصوير مشاهدها فى فيلم 200 جنيه والتى تشارك فيه بجانب هانى رمزى واسعاد يونس وليلي علوى وأحمد رزق وأحمد السقا ومى سليم ومحمود حافظ وطارق عبد العزيز وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبد الله واخراج محمد أمين .