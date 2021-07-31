بعد ارتباطهما.. صور تجمع نيللي كريم وهشام عاشور في مناسبات مختلفة

أولى الجمهور اهتماما كبيرا لأنباء ارتباط الفنانة نيللي كريم بـ هشام عاشور، شقيق لاعب الاسكواش الشهير رامي عاشور.

وفى هذه السطور تستعرض «الوطن» مجموعة من الصور التى جمعت نيللي كريم في أكثر من مناسبة مع هشام عاشور، حيث هناك صور جمعتهما سويا فقط وأيضا صور جمعت بينهما مع الأصدقاء المقربين.

وقالت مصادر، لـ«الوطن»، إن الفنانة نيللي كريم كانت دائمة الظهور مع هشام عاشور، شقيق رامى عاشور، خلال الفترة الأخيرة في الساحل الشمالي، وكانا يحرصان سويا على التواجد في المناسبات الخاصة بالأصدقاء والتجمعات مع بعضهما.

كما أن رامي عاشور، شقيق هشام عاشور، كان يظهر معهم أيضا في أكثر من مرة، وخاصة أنه هو الآخر يتواجد مع أخيه في الساحل الشمالي.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم كانت قد أكدت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حقيقة ارتباطها، وخاصة أنها كانت قد ترددت كثير من الشائعات مؤخرا حول هذا الأمر.

مسلسل «ضد الكسر»

كانت الفنانة نيللي كريم قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «ضد الكسر»، بجانب محمد فراج وتارا عماد ولقاء الخميسي وسينتيا خليفة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو الدالي واخراج أحمد خالد.

فيلم العميل صفر

كما تستعد الفنانة نيللي كريم لاستكمال باقي مشاهدها في فيلم العميل صفر والذي تشارك فيه بجانب أكرم حسني ولبلبة وبيومى فؤاد وشريف دسوقي ومحمد علاء ودارين حداد وليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وائل عبد الله.