أبرز 10 معلومات عن المعهد العالي للتراث والفنون الشعبية ببني سويف

تصدر المعهد العالي للتراث والفنون والآداب الشعبية بجامعة بني سويف، محركات البحث، وذلك رغبة من أولياء الأمور في معرفة كافة التفاصيل عنه، خاصةً وأنه المعهد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، حيث حصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، لبدء الدراسة به اعتباراً من العام المقبل 2021/ 2022، على أن يدخل ضمن تنسيق الالتحاق بالجامعات هذا العام.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، أبرز 10 معلومات للطلاب وأولياء الأمور عن المعهد، الذي يستعد لاستقبال الدفعة الأولى من الطلاب في العام الجامعي الجديد.

1ــ المعهد هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية.

2ــ حصل المعهد على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، لبدء الدراسة به اعتباراً من العام المقبل 2021/ 2022.

3ــ يضم المعهد عدة أقسام وتخصصات مختلفة، وهي: قسم فنون الأداء الشعبي، وقسم الأدب الشعبي، وقسم فنون التشكيل الشعبي والثقافة المادية، وقسم العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية.

4ــ أنهى المعهد استعداداته لبدء الدراسة ببنية مادية متميزة.

5 ــ يتوافر في المعهد قاعات التدريب الحركي، وهي عبارة عن قاعتين، وحجرة موسيقى مجهزة بالألات الموسيقية، ومكتبة إلكترونية ومكتبة ورقية، ومعامل للحاسب الآلي، مجهزة بالبرامج الصوتية وتمارين الأداء الصوتي، وقاعات التدريس والمحاضرات والسكاشن.

6 ــ تم إنشاء المعهد في إطار رسالة الجامعة العلمية في سبيل خدمة المجتمع، والإسهام في رقي الفكر والفن والقيم الإنسانية والاتجاه الوطني والثقافة العامة، اتجاهاً قومياً، يرعى تراث البلاد ويعكس هويتها.

7 ــ يهدف إنشاء المعهد إلى إعداد الكوادر المتخصصة في مجالات الفنون والتراث والثقافة الشعبية، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق الروابط الثقافية والفنية والعلمية مع الأجهزة المشتغلة بالثقافة الشعبية علي الأصعدة الوطنية والقومية والعالمية.

8 ــ تنقسم الدراسة بالمعهد إلي مرحلتين: الأولى وهي مرحلة البكالوريوس في التراث والفنون والآداب الشعبية، ويحصل من يجتازها بنجاح علي درجة البكالوريوس، ويقبل طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها دون التقيد بسنة التخرج، والثانية درجة الدراسات العليا في التراث والفنون والآداب الشعبية، وتؤهل من يجتازها بنجاح للحصول علي دبلوم الدراسات العليا، أودرجة الماجستير، أو درجة الدكتوراه في أحد تخصصات أقسام المعهد المختلفة.

9 ــ يضم المعهد كادراً تعليمياً متميزاً، يترأسه الدكتور جودة مبروك، عميد كلية الآداب السابق بجامعة بني سويف، عميد المعهد العالي للتراث والفنون والآداب الشعبية.

10 ــ وجه الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بتوفير كل الدعم المادي واللوجيستي نحو تجهيز المعهد بالألات اللازمة وقاعات التدريب وغيرها.