وزير الخارجية يشيد بنظيره الجزائري: سنظل نستفيد من حكمته

هنأ السفير سامح شكري، وزير الخارجية، نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، على توليه منصب وزير الخارجية مرة أخرى، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح، لخبرته ولحكمته الواسعة التي طالما استفاد منها كثيرًا في السابق.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الجزائري: «أنا أثق أننا سنظل نستفيد من هذه الخبرة خلال المرحلة المقبلة».

واعتذر وزير الخارجية للصحفيين على التأخير في موعد المؤتمر الصحفي بسبب طول المباحثات مع نظيره الجزائري، متابعًا: «كان لقاء في الحقيقة بعد اشتياق، وكان مطول في إطار التباحث فيما بيننا بشكل منفرد».