عاجل.. انتحار طالبة ثانوية عامة لصعوبة الامتحانات في طوخ

أقدمت طالبة بالثانوية العامة، علمي علوم، على التخلص من حياتها اليوم السبت، بتناول مادة سامة مما أدى إلى مصرعها فى الحال، تم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي قررت التصريح بالدفن بعد مناظرة الجثة، ومعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراَ من مستشفى بنها الجامعى، يفيد بوصول «مروة ص. أ.»، 18 سنة، مقيمة بشارع مسجد العليمي بدائرة مركز طوخ، جثة هامدة، وبالفحص تبين أنها طالبة بالثانوية العامة، وعقب أداء امتحان مادة الأحياء، اليوم السبت، لم تتمكن من الحل الجيد بسبب صعوبة الامتحان، ما دفعها لتناول مادة سامة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة

وفي وقت سابق اليوم، قال مختار شاهين، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشمال القليوبية، إنه تم إنهاء الإجراءات اللازمة الخاصة بالمعلم «رضا محمد حسن»، الذى وافته المنية أثناء عمله بلجنة مدرسة الشيماء الثانوية للبنات ببنها، والتواصل مع أسرته لتقديم كل الدعم فى مصابهم الأليم، تنفيذاً لتوجيهات النقيب العام للمعلمين بسرعة صرف مستحقات المعلم الفقيد، وتسليمها لأسرته فى أقرب وقت.

وكان محمد عبد الله، رئيس غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين والمعنية بمتابعة أحوال المعلمين خلال امتحانات الثانوية العامة، قد أعلن وفاة المعلم رضا محمد حسن عطية، مراقب بالثانوية العامة، أثناء عمله في لجنة مدرسة بنها الثانوية للبنات بالقليوبية، الذي وافته المنيه بعد تعرضه لغيبوبة سكر، وتم نقله إلى مستشفى بنها.

وعلى الفور، وجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مجلس نقابة المعلمين الفرعية بالقليوبية باتخاذ الإجراءات الخاصة بصرف مستحقات المعلم الراحل بشكل سريع، وتقديم كل الدعم لأفراد أسرته.