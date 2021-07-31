سامح شكري: مصر والجزائر تهتمان بالأزمة الليبية.. وتجمعنا روابط تاريخية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه يوجد بالتأكيد عائد مباشر من العلاقات المصرية الجزائرية سواء على شعوب البلدين، أو على تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية والإفريقية، وتحقيق تطلعات شعوبنا لمستقبل أفضل.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري في قصر التحرير، أنه بالتأكيد مصر والجزائر لديهما اهتمام بالغ بالأزمة الليبية، باعتبارهما دولتي جوار لليبيا الشقيقة وشعبها الذي تربطه بكل من مصر والجزائر روابط تاريخية وروابط مصاهرة وأخوة.

وتابع: «طوال الأزمة الليبية كان يوجد قلق بالغ من الدولتين للضغوط والتحديات الواقعة على شعب ليبيا الشقيق وضرورة العمل المشترك الثنائي والمتعدد من خلال مجموعة دول الجوار لمعاونة الأشقاء في ليبيا للخروج من هذه الأزمة من خلال حلول ليبية-ليبية».