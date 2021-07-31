صديق: لولا الإرادة الصادقة للقضاء على العشوائيات لما شهدنا تلك الإنجازات

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الفترة ما قبل عام 2014، تختلف كثيرا عن الفترة ما بعد ذلك التاريخ، حيث إن حجم المشروعات التي نفذها الصندوق منذ عام 2008 وحتى عام 2014، بلغت 650 مليون جنيه فقط، ولولا وجود إرادة سياسية صادقة في القضاء على العشوائيات لما شهدنا كل تلك الإنجازات في هذا السياق، «الرئيس السيسي خد قرار تطوير أعمال الصندوق عام 2016، وتم وضع خطة قومية للقضاء على المساكن غير الآمنة وغير المخططة والأسواق العشوائية».

وأضاف «صديق»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على فضائية «DMC»، أن هناك طموح تنموي معماري كبير لدى القيادة السياسية تعمل على إنجازه، كما تريد الحكومة إنهاء كافة العشوائيات على مستوى الجمهورية واستبدالها بمناطق حضارية أكثر أمانا على المواطنين، «النجاحات دي مش بتاعة الصندوق لوحده، ولكن كله بفضل القيادة السياسية والجهات المعنية المعاونة، بقينا دولة تخطيط مش زي زمان».

وأوضح أن ما يتم إجراؤه من تطوير في مختلف المناطق العشوائية حول الجمهورية، هو أمر جرى دراسته بعناية، ولم يتم بشكل عشوائي كما يظن البعض، حيث إنه وقبل خروج مثل تلك الخطط لللمواطنين قبيل تنفيذها، يكون قد تم إنهاء كافة الدراسات على مثل تلك المشروعات وتكون جاهزة للتنفيذ.

وأكد أن الصندوق، نجح في إنجاز تشطيب 2500 وحدة في حدائق أكتوبر، لنقل أهالي منطقة مساكن العجوز، ونزلة السمان إليهم، ويتم حاليا فرش تلك الوحدات، لافتا إلى أن التعامل مع المواطنين وإقناعهم بتجهيز بدائل لهم عن مساكنهم العشوائية لم يكن بالأمر السهل، «الناس الأول مكنتش مقتنعة بمصداقية الدولة، وده كان من العوائق اللي بتقابلنا».

وأشار إلى أنه وأثناء جائحة فيروس كورونا، لم يتوقف العمل في تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حتى يتم تسليمها في الموعد المحدد لها من قبل، كما تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في مواقع العمل للحيلولة دون إصابة إي من العاملين هناك بالفيروس، «ده كان مجهود كبير بذلته وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لإنهاء تطوير مثلث ماسبيرو في وقته المحدد من قبل، والمشروع لم يتوقف أبدا، والأساسات اللي معمولة لكافة العقارات وصل عمقها لـ30 متر تحت الأرض خوازيق، والدولة مستخسرتش».

وتابع: «تم إنشاء محولات كهرباء زائدة واستعنا بخطوط كهرباء من مناطق أخرى لمد المنطقة بالكهرباء، وهو ما تم إيضا في مواسير المياه والصرف الصحي، وكله كان مدروس حتى الدراسات المرورية اللي معموله قبل بدء المشروع عدلناها وإحنا شغالين بناءً على الدراسات العمرانية».