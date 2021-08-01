سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1-8-2021 في البنوك المصرية

تباين سعر الريال السعودي في البنوك المصرية وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي في مصر، في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي وبنك البركة وبنك CIB، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، في بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، اليوم نحو، 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وجاء في بنك قناة السويس بنحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.40 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، و18.43 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع في المصرف المتحد.