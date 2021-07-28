سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 28-7-2021 في البنوك

يحرص المواطنون على متابعة سعر الريال السعودي في بنوك مصر، وتستعرض «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء الموافق 28 يوليو.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، في بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، اليوم الأربعاء نحو، 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.40 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو، 18.43 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.