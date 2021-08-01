طقس اليوم: درجة الحرارة تصل لـ43 ببعض المناطق والرطوبة لـ92%
نسبة الرطوبة تزيد من الإحساس بالحرارة ليلا
كتب:
محمد عزالدين
06:37 ص | الأحد 01 أغسطس 2021
طقس حار - أرشيفية
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن درجات حرارة تصل الأحد إلى 40 درجة على القاهرة والوجه البحرى، و43 درجة على جنوب الصعيد لتسود أجواء شديدة الحرارة خلال اليوم.
وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة الصغرى تزداد أيضًا، إضافة لنسبة الرطوبة لتزيد من الإحساس بالحرارة ليلا.
ومن المتوقع أن تصل درجة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري من 75 لــ85%، بينما تصل إلى 92% في بعض المحافظات.
وتشهد البلاد، وفق خبراء الهيئة، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تشهد البلاد اليوم نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.
درجات الحرارة اليوم الأحد 1 - 8 - 2021
القاهرة 40 26
الإسكندرية 34 25
وادي النطرون 36 24
طنطا 39 25
شبين الكوم 40 26
دمنهور 36 25
بلطيم 34 24
مطروح 33 24
السلوم 37 23
سيوة 41 23
بورسعيد 34 25
دمياط 33 25
الزقازيق 40 26
المنصورة 39 25
الإسماعيلية 40 25
السويس 39 26
العريش 36 25
رفح 35 24
رأس سدر 41 26
نخل 39 20
نويبع 38 29
طابا 38 24
كاترين 32 18
الطور 36 26
شرم الشيخ 38 30
الغردقة 38 29
مرسى علم 37 27
الفيوم 40 25
بني سويف 40 25
المنيا 41 25
أسيوط 41 26
سوهاج 41 26
قنا 42 27
الأقصر 43 28
أسوان 43 29
إدفو 43 28
أبو سمبل 42 28
الوادي الجديد 43 27
شلاتين 38 26
أبورماد 37 26
حلايب 35 27
رأس حدربة 34 27.