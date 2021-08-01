طقس اليوم: درجة الحرارة تصل لـ43 ببعض المناطق والرطوبة لـ92%

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن درجات حرارة تصل الأحد إلى 40 درجة على القاهرة والوجه البحرى، و43 درجة على جنوب الصعيد لتسود أجواء شديدة الحرارة خلال اليوم.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة الصغرى تزداد أيضًا، إضافة لنسبة الرطوبة لتزيد من الإحساس بالحرارة ليلا.

ومن المتوقع أن تصل درجة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري من 75 لــ85%، بينما تصل إلى 92% في بعض المحافظات.

وتشهد البلاد، وفق خبراء الهيئة، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تشهد البلاد اليوم نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة اليوم الأحد 1 - 8 - 2021

القاهرة 40 26

الإسكندرية 34 25

وادي النطرون 36 24

طنطا 39 25

شبين الكوم 40 26

دمنهور 36 25

بلطيم 34 24

مطروح 33 24

السلوم 37 23

سيوة 41 23

بورسعيد 34 25

دمياط 33 25

الزقازيق 40 26

المنصورة 39 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 26

العريش 36 25

رفح 35 24

رأس سدر 41 26

نخل 39 20

نويبع 38 29

طابا 38 24

كاترين 32 18

الطور 36 26

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 25

أسيوط 41 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 43 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 38 26

أبورماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27.