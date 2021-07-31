كيف يؤثر تعمق منخفض الهند الموسمي على حالة الطقس؟.. حرارة شديدة وأمطار

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنّ منطقة المتوسط تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعة لهذا الوقت من كل عام؛ لتتجاوز درجات الحرارة 40 درجة علي تونس، وجنوب إيطاليا، واليونان، ومصر، وليبيا، وجنوب تركيا.

وأضافت الهيئة أنّ ذلك الارتفاع أدّى إلى اندلاع الحرائق في الغابات التركية وتستمر هذه الموجة لمدة أسبوعين كاملين، تبعًا لآخر التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

درجة الحرارة العظمى تصل إلى 42 على القاهرة

وقالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، إنّه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 42 درجة مئوية، وتتراوح بين 33 إلى 34 درجة مئوية على السواحل الشمالية، فيما تتراوح بين 43 إلى 44 درجة مئوية، وهي درجات الحرارة المُقاسة في الظل، إذ تزيد درجة الحرارة المحسوسة بقيمة اتنين إلى 4 درجات عن المُقاسة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، أنّه بدءً من منتصف الأسبوع الحالي من المتوقع أن نشهد تساقط أمطارًا على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وذلك بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي وارتفاع الفصل المداري والذي يفصل بين الكتل الجنوبية والشمالية وهو ما يسبب سقوط أمطار على أثيوبيا والسودان والتي تتجه إلى جنوب البلاد.

وتقول «شاكر» لـ«الوطن» إنّه من المتوقع أن تستمر هذه الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومع بداية الأسبوع المقبل يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ زيادة تعمق منخفض الهند الموسمي، أثر على ارتفاعات في درجات الحرارة على الجزيرة العربية ممتدة إلى شرق وجنوب أوروبا، مشيرًا إلى أنّ هذا الأسبوع ستشهد مناطق شرق وجنوب أوروبا ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة لم تشهدها منذ مدة كبيرة.

وأضاف «شاهين» أنّ تأثير منخفض الهند الموسمي يصل إلى مصر إلا أنّ حدته تقل بعد مروره على البحر الأبيض المتوسط، ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة الـ40 درجة على القاهرة.