7 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في 7 سنوات

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن إجمالي الاستثمارات التي خصصتها الدولة لقطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، خلال الـ7 سنوات الماضية، يقدر بـ7 مليارات جنيه، مؤكداً أن الأعوام الـ7 الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية.

من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان صادر اليوم، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تهدف إلى تحقيق مفهوم التنمية المستدامة في كافة خدماتها وأنشطتها التي تقدمها للمواطنين، من خلال خطط ومشروعات طموحة لاستكمال مسيرة التقدم، بما يواكب رؤية الدولة المصرية والمشروعات والمبادرات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية.

وأوضح المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الاستثمارات شملت الانتهاء من تنفيذ وتسليم 149 مشروعاً للمياه والصرف الصحي بالقليوبية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6 مليارات جنيه، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي ذات السياق، أشار المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إلى أنه جرى تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمعرفة الشركة بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه، وقامت الشركة بتدعيم الأسطول الميكانيكي بشراء 224 معدة وسيارة بإجمالي مبلغ 116.07 مليون جنيه.

وتابع بأن الأعمال المنفذة من خطط الإحلال وتجديد الشبكات والآبار الارتوازية لتحسين خدمات مياه الشرب، خلال هذه الفترة، تقدر بـ279.8 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة الأعمال المنفذة من خطط الإحلال وتجديد محطات الرفع والشبكات 228.5 مليون جنيه.

وذكر المهندس مصطفى مجاهد، أن إجمالي مشروعات مياه الشرب الممولة بالتمويل الذاتي خلال العام المالي 2019 -2020، بقيمة 7 ملايين جنيه، شملت إحلال وتجديد وحفر بئر ارتوازية بمحطة مياه ميت عاصم، ومحطة مياه فرسيس، بالإضافة إلى أعمال مد وتدعيم شبكات مياه بفرع القناطر الخيرية، ونقل خط مياه بجنوب الخانكة، وصيانة محطة مياه جزيرة الشعير والخرقانية.

ولفت إلى أن إجمالي مشروعات الصرف بالتمويل الذاتي بلغ نحو 14 مليون جنيه خلال العام 2019-2020، شملت عدة أعمال منها توصيل الصرف الصحي بشارع حرم الدائري بالأمير، ومحطات 1،2،3 بالخفير فرع الخصوص، وإحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بمناطق الخانكة والخصوص، ومد وتدعيم 3 خطوط صرف صحي بجسر الترعة الكردية، فرع الخصوص.