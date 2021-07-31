تعاونيات الإسكان تطرح وحدات سكنية وأرضى بالمزاد العلنى بالمدن الجديدة

أعلن اللواء حسام الدين مصطفى رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح عدداً من الوحدات السكنية التعاونية والاستثمارية، ووحدات إدارية ومحال تجارية وصيدليات وأرض فضاء تصلح لكافتيريا ومخبز وقطع أراضي لبناء مولات تجارية ومستشفيات ومدارس وحضانة وكذلك جراجات ومولات تجارية، وذلك للبيع بالمزاد العلني في عدد من المدن الجديدة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات بمقر الهيئة الرئيسي ومقار الفروع المقرر عقد جلسات البيع بالمزاد العلني بها، موضحاً أن هناك تسهيلات في السداد حتى 7 سنوات للأراضي، وباقي المعروض بالمزاد حتى 5 سنوات.

وأشار رزق إلى أنه سيتم طرح محلين تجاريين وصيدليتين و6 قطع أراضي ما بين سكني تجاري وإداري ومركز صحي بمشروع العامرية، وكذلك محلين تجاريين بالدلنجات في محافظة البحيرة، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر فرع الهيئة بسموحة في محافظة الإسكندرية.

طرح 40 وحدة سكنية و4 وحدات إدارية بمشروع لؤلؤة بورسعيد

وأوضح، أنه سيتم طرح 40 وحدة سكنية و 40 محل تجاري و4 وحدات إدارية بمشروع لؤلؤة بورسعيد، وكذلك وحدتين سكنيتين بمشروع 20 A، بالإضافة إلى 7 وحدات سكنية بالسويس موقع الـ46 عمارة، وأيضاً 15 محل تجاري بالإسماعيلية، ومن المقرر عقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً بمركز شباب السلام بشارع الأمين بمحافظة بورسعيد.

طرح أرض مول تجاري على مساحة 22104.6 مترمربع

وتابع: أنه سيتم طرح أرض مول تجاري على مساحة 22104.6 مترمربع وأرض مدرسة على مساحة 10 آلاف مترمربع بمشروع لؤلؤة أكتوبر، وكذلك أرض مول تجاري بمسطح 2075 مترمربع بمشروع 160 عمارة بأكتوبر، بالإضافة إلى أرض مول تجاري 1 على مساحة 2672 مترمربع وأرض مول تجاري 2 بمسطح 1221 مترمربع وأرض مدرسة 6550 مترمربع بمشروع 103 عمارة بأكتوبر، وأيضاً مول تجاري هيكل خرساني كامل على مساحة 3067 مترمربع وحضانة هيكل خرساني 1 D بمساحة 500 مترمربع بمشروع التوسعات الشمالية.

واستطرد: إلى جانب أرض مول تجاري 4 على مساحة 2908 مترمربع وأرض مدرسة على مساحة 10055 مترمربع وأرض مستشفى بمسطح 10039 مترمربع بمشروع لؤلؤة بدر الـ89 فدان، على أن تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 الساعة الثانية عشر ظهراً بنادي العلميين بجوار مقر الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر.

طرح 28 جراج بمشروع التوسعات الشمالية بـ6 أكتوبر

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه سيتم طرح 28 جراج بمشروع التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، و10 محال تجارية بالحي الحادي عشر بمدينة 6 أكتوبر ، ووحدتين سكنيتين بمشروع 164 عمارة بمدينة 6 أكتوبر، ومحل تجاري واحد بالطوب الرملي بمدينة نصر، و9 وحدات سكنية و23 جراج بالقاهرة الجديدة.

و22 جراج بمدينة الشروق، ومحلين تجاريين بمدينة بدر، بالإضافة إلى 15 محل تجاري بالعبور، إلى جانب 9 محال تجارية بالشيخ زايد، وعقد جلسة المزاد العلني يوم الخميس 26 أغسطس 2021 الساعة الثانية عشر ظهرا بنادي العلميين بجوار مقر الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر.

طرح 25 محل تجاري بالهضبة الوسطى بالمقطم

ونوه رزق إلى أنه سيتم طرح 25 محل تجاري بالهضبة الوسطى بالمقطم، و20 محل تجاري وصيدلية بالهضبة السفلى بالمقطم، ووحدة سكنية واحدة بمشروع الفشن أرض السوق بمحافظة بني سويف، و13 محل تجاري بمشروع كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، ومن المقرر أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد 29 أغسطس 2021 الساعة الثانية عشر ظهرا بنادي العلميين بجوار مقر الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر.

وأكد الدكتور حسام رزق، أنه سيتم طرح 15 محل تجاري وأرض فضاء على مساحة 294 مترمربع «كافتيريا ومخبز» بالغردقة، و11 محل تجاري بموقع الـ19 بمحافظة سوهاج، وذلك للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021 الساعة الثانية عشر ظهراً بفرع الهيئة بالغردقة.

تأمين دخول المزاد 75 ألف جنيه للوحدات والمحلات ببورسعيد

وأشار الدكتور حسام رزق إلى أن تأمين دخول المزاد سيكون 75 ألف جنيه للوحدات والمحلات ببورسعيد، و20 ألف جنيه للوحدات والمحلات والجراجات، و50 ألف جنيه لأراضي العامرية، و2 مليون جنيه للأراضي، ومليون جنيه للتوسعات الشمالية فقط.

وأوضح، أن ذلك يأتي في إطار سعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة وتحقيق التنمية المستهدفة.