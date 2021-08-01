شروط القبول بدبلوم الدراسات العليا بـ«ألسن عين شمس»: التقديم حتى 22 أغسطس

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا في الكلية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، تحت رعاية محمود المتيني، رئيس الجامعة، أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك اعتبارًا من 1 إلى 22 أغسطس الجاري، على أن تبدأ امتحانات القبول لبرامج الدراسات العليا في التخصصات المختلفة: اللغة والأدب والترجمة الفورية والتحريرية وتكنولوجيا الترجمة في 31 أغسطس.

وأشارت سلوى رشاد، عميد الكلية، إلى أنَّه سيتمّ هذا العام تدشين برنامج جديد يعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية وهو برنامج «تكنولوجيا الترجمة»، الذي يستهدف إعداد كوادر تجيد استخدام أحدث البرمجيات المساعدة للترجمة ومؤهلة لإعداد التطبيقات المتعلقة بتكنولوجيا الترجمة.

ووفرت الكلية، بنية تحتية مواتية لتفعيل هذا البرنامج الجديد وضمان نجاحة وبصفة خاصة تطوير معملين الترجمة بالكلية وتزويدهما بأحدث برامج الترجمة الفورية، إضافة إلى إنشاء قاعات تدريسية مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتي ستسهم بشكل فعّال في المزج بين الدراسة النظرية والتطبيقية في آن واحد لصقل الجانب العملي والمهاري لدى الطالب.

وأضافت أنَّ البرنامج يفعل هذا العام على مستوى قسم اللغة الإنجليزية فقط، على أن يتمّ تعميمه تدريجيًا على كل أقسام الكلية في السنوات المقبلة.

بدوره، أكّد أشرف عطية، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أنَّ الكلية تولي اهتمامًا كبيرا لبرنامج تكنولوجيا الترجمة بوصفه واحدًا من البرامج التي تدشن للدراسات البينية في مجال العلوم الإنسانية وتربط اللغة والترجمة بمجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بغرض مواكبة التطورات السريعة التي تحدث في هذا المجال والخروج من دائرة الدراسات التقليدية في مجال اللغة والترجمة.

ونوه إلى شروط القبول بدبلوم الدراسات العليا لكتنولوجيا الترجمة والتي تشمل ما يلي:

- يلتحق ببرنامج تكنولوجيا الترجمة جميع خريجي كلية الألسن بنظامي الساعات المعتمدة والنظام العام والكليات المناظرة، بشرط الحصول على تقدير C+ على الأقل لطلاب الساعات المعتمدة، وجيد لطلاب النظام العام.

- يُشْتَرط في المتقدم لمرحلة الدبلوم برنامج تكنولوجيا الترجمة الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL على الأقل.

- بعد نجاح الطالب في امتحانات القبول التحريرية، والشفوية يؤدي امتحان عملي في استخدام الحاسوب في مهارات برامج الحاسوب.

للاستفسار عن برامج الدراسات العليا وشروط القبول بها يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: postgraduate@alsun.asu.edu.eg.