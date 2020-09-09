رئيس جنوب الوادي: "الأزهر" وراء تغيير اسم كلية الألسن

كشف الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، السبب الرئيسي لتغيير مسمى كلية اللغات والترجمة بالجامعة، إلى كلية الألسن، قائلا إن عام 2018 صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجموعة من الكليات بفرع الجامعة بالغردقة، من ضمنها كلية اللغات والترجمة، وبلغت تكاليف الإنشاء للكلية 140 مليون جنيه، على مسطح 9000 متر، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من جميع الإجراءات تم مخاطبة لجنة القطاع للاطلاع على ما تم إنجازه، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بإبداء ملاحظة على مسمى كلية اللغات والترجمة أنها ليست من ضمن مسميات الكليات الخاضة لقانون تنظيم الجامعات، وأن القانون به مسميات محددة للكليات كـ"كلية الآداب والطب والزراعة والتجارة والعلاج الطبيعي".

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللجنة طلبت تغيير الاسم إلى كلية الألسن، قائلا: "معروف ضمناً أن كليات اللغات والترجمة ضمن مسميات الكليات التابعة لجامعة الأزهر، وبمعنى أن الأزهر ليس بها كليات الألسن".

وتابع أن مسميات الكليات المناظرة لكليات اللغة والترجمة الموجودة بالجامعات الخاصة، تخضع لقانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، مضيفاً أن المسميات الموجودة في تنظيم الجامعات هي كليات الألسن، ولكن كليات اللغات والترجمة تفردت بهذا الكلية جامعات الأزهر.

الغرباوي: المجلس الأعلى للجامعات وافق على تغيير المسمى

وتابع، أنه تم الطلب من المجلس الأعلى للجامعات على تغيير المسمى، وبعد موافقة المجلس، وبناء عليه تمت الموافقة على التغيير وأخيرا المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى أنه لا يوجد تغيير لنظام الدراسة بالكلية، مشيراً إلى أن الفرق هو في المسميات، اللغات والترجمة تابعة لجامعة الأزهر ولها برامجها، والألسن تابعة لقانون تنظيم الجامعات ولها برامجها.

وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتغيير مسمى كلية اللغات والترجمة بجامعة جنوب الوادي، فرع الغردقة، ليصبح كلية الألسن.