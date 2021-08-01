«القابضة للمياه» تكرّم 155 محصلا في أسيوط

كرّم المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد، اليوم، 155 محصل قارئ بالعمولة، الحاصلين على نسبة تحصيل بلغت 100% عن دورة يونيو 2021م، وذلك ضمن خطة الشركة لتطوير القطاع التجاري، وتنظيم عملية التحصيل، وقراءة العدادات ولتنشيط التحصيل والقضاء على شكاوى المواطنين، وجودة الخدمة المقدمة لهم، وإنهاء مشكلة التراكمات والمتأخرات، أو تسجيل قراءات عشوائية.

دورات تدريبية للمحصّلين لتطوير مهاراتهم المهنية في التعامل مع المواطنين

وتابع عبدالغفار، أنّه جرى تنظيم دورات تدريبية للمحصّلين لتطوير مهاراتهم المهنية في كيفية التعامل مع المواطنين، وكيفية استخدام الهاند هيلد لدعم التحصيل والقراءة وتفعيل التحصيل اللحظي، باعتبارهم سفراء الشركة في التعامل مع العملاء وأولى حلقات التواصل المباشرة لاستقبال أي شكوى تخص الخدمة.

توفير التسهيلات للعاملين لأداء الخدمة على أكمل وجه

وأوضح أنّ الشركة تسعي بكل جهد لتوفير التسهيلات للعاملين لأداء الخدمة على أكمل وجه ممكن، وتعزيزهم بالمهمات الوقائية الاحترازية من قفازات وكمامات لتعاملهم المباشر مع الجمهور، متابعا أنّ التكريم بمثابة تشجيع للمحصّلين على أدائهم المتميز في الشركة، والذي سيعود مردوده على المواطنين بالنفع.

انتهاء أعمال إحلال وتجديد وصيانة محابس مياه

وأكد رئيس الشركة، استمرار أعمال الإحلال والتجديد لمحابس شبكات المياه بورش المحابس المتخصصة، التي تهدف لتحقيق الاستفادة الكاملة منها وإطالة العمر الافتراضي لها، وجرى الانتهاء من أعمال صيانة وإصلاح 73 محبس زهر مرن ورمادي وسكينة وفراشة.

خطة الإحلال والتجديد للمحابس تمت في ورشة الشركة

وقال إنّه خلال الفترة من عامي 2018-2020 م، انتهى إصلاح وصيانة 700 محبس ضمن خطة الإحلال والتجديد للمحابس كافة، التي تمت بورشة المحابس الخاصة بالشركة، موضحا أنّ الأعمال المنفذة ذاتيا، لها عائد اقتصادي من خلال توفير قطع الغيار والخامات التي جرى تصنيعها، بهدف إصلاح المحابس وبأقل تكلفة ممكنة وتوفير تكاليف شراء محابس جديدة.

وأوضح أنّ عملية الصيانة والإصلاح وتغيير المواسير والمحابس المتهالكة، يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه المنتجة، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.