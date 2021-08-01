بخدمة توصيل.. 6 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة «أون لاين»

لم يعد المواطنين فى حاجة إلى التوجه لمصلحة الأحوال المدنية من أجل استخراج شهادة ميلاد مميكنة، بعد إتاحة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عدداً من الخدمات الإلكترونية بهدف منع التكدس وتخفيف العبئ عن المواطنين، ليصبح بإمكان المواطن استخراج شهادة الميلاد عن طريق خدمة «الأون لاين»، وتسديد قيمة مصاريف الاستخراج عن طريق «فوري» أو «بطاقات الخصم المباشر» لتصل الشهادة إلى مقدم الطلب بعدها حتى باب المنزل.

وفى سطور تقدم «الوطن» خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة «أون لاين» بنحو:

في البداية تسجيل الدخول إلى موقع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (cso.moi.gov.eg).

- إنشاء حساب على المنصة الإلكترونية وذلك عن طريق إدخال بعض البيانات الأساسية مثل اسم الشخص وعنوانه وظيفته وجنسيته ورقم هاتف والرقم القومي وكلمة المرور وغيرها من البيانات الهامة التي قد يتعين إدخالها لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

- يصل لمقدم الطلب عقب التسجيل مباشرة كود للتأكيد على رقم الهاتف المسجل ضعه في المكان المخصص ليكتمل التسجيل.

- اضغط على أيقونة استخراج شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة سابقاً من خانة دليل الخدمات «وثيقة ميلاد» واختر عدد الوثائق المرادة.

- املأ بعض البيانات الأخرى مثل درجة القرابة ما إذا كنت: «أب، أم، أخت، أخ، أو غيرها»، واسم الأم بالكامل، والرقم القومي.

- قم بملأ البيانات الخاصة بمقدم الطلب والذي سيقوم باستلام الشهادة وتتضمن تلك البيانات العنوان، والرقم البريدي، والمحافظة، وقسم الشرطة التابع له.

يدفع مقدم الطلب قيمة تلك المستندات ليتمكن من استلام شهادة الميلاد، حيث أن سعر وثيقة الميلاد الواحدة 58 جنيهاً وتبلغ تكلفة خدمة التوصيل لمحل الإقامة 12 جنيهاً وخدمة التوصيل الإلكتروني جنيهان لتصبح التكلفة الإجمالية 70 جنيهاً.