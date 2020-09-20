في أقل من دقيقة.. خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة بالسجل المدني الذكي

استحدثت الأحوال المدنية بوزارة الداخلية خدمة جديدة، وهي السجل المدني الذكي، والذي يمكن الجمهور من استخراج الوثائق المطلوبة خلال وقت لا يذكر، توفيرًا للوقت ولمنع الاختلاط خوفًا من فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن" في السطور التالية أماكن تواجد السجل الذكي، بالإضافة إلى خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة خلال أقل من دقيقة ، ضمن خدمات الجريدة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

أماكن تواجد السجل المدني الذكي

هذه الخدمة متاحة في 4 أماكن بشكل تجريبي، وهي قطاع الأحوال المدنية بالعباسية، وداخل مطارات شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر.

تعمل الماكينات طوال 24 ساعة من خلال الاتصال بالإنترنت وقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية.

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة عبر السجل المدني الذكي

عند الوصول إلى ماكينة السجل المدني الذكي، يقوم المواطن باختيار شهادة ميلاد مميكنة .

يطلب منه ادخال الرقم القومي، كاملا كما هو مذكور بالبطاقة، بالإضافة إلى رقم المصنع، وهو يتواجد أسفل يسار الصورة.

سيطلب منك دخال اسم الأم ثلاثي، كما هو بشهادة الميلاد الأصلية.

تقوم بعدها الماكينة بفحص البيانات للتأكد من صحتها.

بعد التأكد من صحة البيانات، سيطلب منك ادخال قيمة الرسوم المطلوبة، ويمكن تسديدها باستخدام بطاقة الفيزا كارد.

بعدها يتم طباعة الشهادة واخراجها للطالب.

ويمكن استخراج الأوراق الثبوتية لأحد الأقرب، عن طريق اختيار درجة القرابة، وادخال الرقم القومي للشخص المطلوب، وبعد التأكد من البيانات يمكن استخراج الشهادة.