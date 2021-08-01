حملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحقيق الانضباط بميادين أسيوط

شنت الوحدة المحلية لحي غرب أسيوط حملة مكبرة، لرفع جميع الإشغالات وفروشات المحال التجارية والباعة المتعدين على حرم الطريق، ما أسفر عن ضبط وتحرير عدد من المخالفات وتوجيه إنذرات للمحلات المخالفة بالالتزام بحدود محالهم، لعدم التعرض للمسائلة القانونية بتغليظ العقوبة حال تكرار المخالفات.

وأوضح محمد بشير رئيس حي غرب، تنفيذ حملة مكبرة لرفع كافة اشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق بمشاركة قسم الإشغالات، برئاسة مسلم ماضي، وباستخدام معدات الحي وتم استهداف مناطق ميادين المجذوب والمحطة وشارعي «ثابت» و«يسري راغب»، حيث تم تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والاشغالات وتطبيق القانون وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفين والمتعدين على حرم الطريق موضحاً أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات محافظ أسيوط بمنع انتشار الاشغالات نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور، مؤكدًا استمرار الحملات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والعمل مستمر لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

من جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار شن الحملات على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة الدورية لها، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة حملات المرافق وإزالة الإشغالات لتحقيق الانضباط للشوارع، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق، وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم والتصدي لظاهرة انتشار الباعة الجائلين التي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام.

وذكر أن المحافظة وضعت العديد من الخطط لمواجهة هذه الظاهرة وعدم عودتها مرة أخرى بعد إزالتها، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطن.