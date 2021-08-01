يوسف إدريس.. أمير القصة القصيرة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «يوسف إدريس.. أمير القصة القصيرة».

وأوضح التقرير، أنّه في مثل هذا اليوم الأول من شهر أغسطس عام 1991م رحل أمير القصة القصيرة وأحد روادها بالعالم العربي، الأديب والمسرحي والكاتب الكبير يوسف إدريس، والذي وُلد في قرية البيرون بمركز فاقوس في محافظة الشرقية في 19 مايو عام 1927م، وعاش طفولته مع جدته بالقاهرة، ما جعل مرتبطا بأجواء الريف والتي انعكست بشكل كبير على كتاباته فيما بعد.

وتابع التقرير، أنّ إدريس أكمل دراسته في القاهرة والتحق بكلية الطب في جامعة فؤاد الأول، (جامعة القاهرة الآن)، وحصل على درجة البكالورويس عام 1951م في الطب، متخصصا في الطب النفسي، وعيّن طبيبا في قصر العيني، لكنه استقال بعد 9 سنوات من العمل عام 1960م وقرر التفرغ للكتابة، وبدأ نشر قصصه القصيرة منذ عام 1950م، لكنه أصدر مجموعته القصصية الأولى «أرخص ليالي» عام 1954م لتحدث ضجة كبيرة، وكانت إعلانا لميلاد أديب كبير تجلّت موهبته في مجموعته القصصية الثانية في «جمهورية فرحات».

وأضاف التقرير، أنّ روايات يوسف إدريس البارزة تحولت إلى أفلام سينمائية مثل رواية الحرام، فيما تعد أهم مقالاته هي «بصراحة غير مطلقة»، و«اكتشاف قارة»، و«شاهد عصر»، و«مدينة الملائكة»، بينما أصدرت دار نهضة مصر للنشر، طبعات خاصة منقحة تجمع الأعمال الكاملة للكاتب الراحل يوسف إدريس، لتتصدر قائمة الإصدارات الجديدة في معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021، وذلك حفاظا على ما قدمه من أعمال أدبية إبداعية.

وأتمّ التقرير، أنّ الطبعات الجديدة تضم كتاب الأعمال الروائية الكاملة للكاتب الراحل الذي يحتوي على رواياته البديعة: قصة حب - الحرام - العسكري الأسود - العيب - رجال وثيران - البيضاء - فيينا 60 - نيويورك 80.