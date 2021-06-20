مترجمة يوسف إدريس للإيطالية: نجيب محفوظ ساهم في رواج الروايات العربية

صدرت ترجمة رواية «الحرام» للدكتور يوسف إدريس إلى اللغة الإيطالية، عن مركز الدراسات الشرقية «ألفونسو نالينو» بروما، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وترجمة الدكتورة نجلاء والي، وذلك ضمن «سلسلة الأدب المصري المعاصر».

وقالت نجلاء والي لـ«الوطن»، إن مشروع السلسلة الذي أشرف بالتنسيق لها، تم من خلال اتفاقية تعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ومركز الدراسات الشرقية برئاسة البروفيسور كلاوديو لوياكونو، متابعة: يهدف المشروع إلى ترجمة كلاسيكيات الأدب العربي أعمال الأدباء المصريين العظام، مثل طه حسين ويوسف إدريس ومحمود تيمور ويحيى حقي وغيرهم من الرواد.

وعن ترجمة الأدب العربي إلى الإيطالية، أكدت «والي»: شهدت ترجمة الأدب العربي إلى اللغة الإيطالية، ازدهار ملحوظا، بعد فوز الأديب المصري الكبير نجيب محفوظ بجائزة نوبل، التي ساهمت في رواج ترجمة الروايات العربية إلى اللغات الأخرى، ومنها الإيطالية وفي غضون سنوات قليلة، تمت ترجمة العديد من أعمال نجيب محفوظ، ومعه أعمال أدباء مصريين وعرب إلى اللغة الإيطالية، على يد كبار المستعربين من أساتذة اللغة العربية وآدابها في الجامعات الإيطالية، مثل ايزابيلا كاميرا دا فليتو ودانيالا آمالدي ومونيكا رووكا و ماريا افينو.

وعن سبب اختيار رواية «الحرام»، قالت نجلاء والي: اخترت ترجمة رواية الحرام ليوسف ادريس، أولا لقلة أعماله المترجمة إلى الإيطالية، حتى الآن لم يترجم من أعمال يوسف ادريس الكثيرة والمتنوعة، سوى مجموعتين قصصيتين ومسرحية الفرافير، فضلا عن بعض القصص القصيرة في انتولوجيات للأدب العربي، وثانيا لأن رواية «الحرام» تطرح قضية الكادحين، وفئة عمال الترحيلة المهمشين، ونظرة المجتمع لهم بأبعاد واقعية، تكاد تقترب من مشكلة عمالة المهاجرين في أوروبا، وعلى الرغم من مرور ستين عاما على الإصدار الأول لها في عام 1959، إلا أن ما تناقشه لا يزال مطروحا ومعاصرا.

نجلاء والي: ترجمة أعمال يوسف إدريس شكلت لي تحديا كبيرا

وأوضحت نجلاء والي: شكلت لي ترجمة يوسف إدريس تحديا كبيرا، لإشكالية اللغة في أدبه، فهو ينجح ببراعة في مزج الفصحى بالعامية المصرية، وله قدرة فائقة على الربط بين الكلام والدلالة والشخصية والحدث، ربطا بنائيا كما لاحظ غالي شكري اللغة عند إدريس، جزء لا يتجزأ من بنية الشخصية، فتتعدد مستويات اللغة حسب الشخصيات، مع حرصه على أن تعبر لغة الحوار عن المجتمع المصري بكل الظروف الاجتماعية، والثقافية والنفسية المختلفة تماما عن المجتمع الإيطالي.

في خلال الترجمة، حاولت تخطي الصعوبات الخاصة بترجمة العناصر الثقافية، ونقل المفردات ذات الخصوصية الثقافية والمرتبطة بالموروثات الحضارية المصرية وخاصة في الريف المصري حيث تدور احداث الرواية. متابعة: رواية الحرام هو العمل الأدبي الثاني الذي اترجمه إلى اللغة الإيطالية بعد ترجمة اعمال مختلفة من الأدب الإيطالي لكبار الكتاب مثل جبرائيل دانونسيو وايتالو كالفينو وداتشيا ماراييني وسيمونتا انيللو هورنوبي.

ونجلاء والي، نالت جائزة الإنجاز في ترجمة الأدب الإيطالي إلى اللغة العربية - جائزة دولة ايطاليا للترجمة الممنوحة من وزارة التراث والأنشطة الثقافية والسياحية الإيطالية 2017، حاصلة على دكتوراة الآداب في اللغة الإيطالية بدرجة مرتبة الشرف الأولى من كلية الألسن – جامعة عين شمس و درجة الماجيستر في الأدب العربي والدراسات الإسلامية من جامعة الدراسات الشرقية في نابولي وحاليا تعمل مدرس للغة العربية و تقنيات الترجمة من اللغة العربية إلي الإيطالية بجامعة تورينو.

صدر لها العديد من المقالات الأكاديمية والعديد من الترجمات من الأدب الإيطالي إلي اللغة العربية ومن الأدب العربي إلي الإيطالية منها: حكايات كالفينو لإيتالو كالفينو ( المجموعة الكاملة للحكايات الشعبية الإيطالية وقد صدرت في أربع مجلدات – دار شرقيات 2007، ابتسامة البحار المجهول لفينشينسو كونصلو- دار شرقيات 2009، حياة ماريانا أوكريا لداتشيا مارايينى – دار شرقيات 2012، قاطفة اللوز لسيمونتا أنييللو هورنوبي- المركز القومي للترجمة 2015، ترجمة المجموعة الشعرية بائعة الفل للشاعر عماد عبد المحسن إلى اللغة الإيطالية 2017، زهور نهر تيزا لدانتي مارياناتشي، الهيئة المصرية العامة للكتاب 2017.