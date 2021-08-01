استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم.. وتجار: يؤدى لثبات سعر السلع

شهدت أسعار الدولار استقرارا مقابل الجنيه اليوم الأحد، «1 أغسطس 2021» فى البنوك، فيما سجل بنكى الأهلى الكويتى، ومصرف أبوظبى الإسلامى أعلى سعر لشراء الدولار بالمقارنة بباقى البنوك فى مصر بقيمة 15.67جنيها.

أعلى سعر لشراء الدولار:

وسجل بنكى «الأهلى الكويتى، ومصرف أبوظبى الإسلامى»، أعلى سعر لشراء الدولار بالمقارنة بباقى البنوك فى مصر اليوم بقيمة 15.67جنيها ، بينما أقل سعر لشراء الدولار تم تسجيله فى بنوك الأهلى المصرى، مصر، المصرف المتحد، بقيمة 15.63 جنيها.

تجارو مستوردون: استقرر الدولار يعنى ثبات السلع فى الأسواق

وقال تجار ومستوردين بالغرف التجارية: إن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى يؤدى إلى استقرار السلع والمنتجات فى الأسواق، ولاسيما السلع الأساسية، ومنها المواد الغذائية ومواد البناء، والحديد، حيث يعتمد هذا المنتج على استيراد الخامات من الخارج، مؤكدين أن المرحلة الحالية تشهد حالة من الترقب لما سيسفر عنه استقرار سعر صرف الدولار ومدى استمراره.

وأوضح أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة السابق، إن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فى وقت تعانى فيه الأسواق من حالة ركود وتراجع فى المبيعات، يشعل المنافسة بين المصانع لتقديم أفضل عروض سعرية للمستهلك وهو ما يصب مباشرة فى صالح المستهلكين.

وأضاف شيحة فى تصريح لـ«الوطن»: «أن الشركات المستوردة مقبلة على تعاقدات جديدة ومع استقرار سعر الصرف سيؤدى ذلك إلى هدوء وعدم حدوث قفزات سعرية»، موضحا: «أن استقرار سعر الصرف مع تراجع المبيعات بسبب ركود الأسواق سيجعل أى منتج يتردد فى رفع سعر أى سلعة».

وبشأن تأثير استقرار الدولار على سلعة الحديد، قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن أسعارالحديد تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية بسبب تراجع الأسعار العالمية واستقرار سعر الصرف محليا.