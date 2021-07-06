ارتفاع طفيف في أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار ارتفاعاً طفيفاً مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، وذلك بقيمة قرشين، خلال تعاملات معظم البنوك الحكومية والخاصة بمصر.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنكي «الأهلي» و«مصر» 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي بنك قناة السويس، سجل الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

كما سجلت تعاملات الدولار في البنوك الخاصة ارتفاعاً طفيفاً، ففي البنك التجارى الدولي ارتفع السعر مسجلاً 15.64جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 18.48 جنيه للشراء، و18.69جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنكي «الأهلي» و«مصر» 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وعزز النمو المتواصل لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر استقرار سوق النقد وسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لمصر 40.468 مليار دولار في نهاية مايو 2021، مقابل 40.343 مليار دولار في نهاية أبريل السابق عليه.

وأعلن صندوق النقد الدولي، قبل أيام، استقراراحتياطي النقد الأجنبي المصري عند مستويات قوية الأمر الذي يعزز من استقرار الاقتصاد المصري.

وتوقع مستوردون وعدد من شركات الصرافة الأعضاء بالغرف التجارية، استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى دون قفزات سعرية تؤرق الأسواق قبيل عيد الأضحى، مرجعين ذلك إلى تراجع الطلب على الدولار وزيادة تحويلات العاملين بالخارج وشراء مستلزمات عيد الأضحى منذ أكثر من شهر تمهيدا لطرحها بالأسواق الفترة المقبلة.

وقال على الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، إن الأيام الأولى من شهر يونيو الماضى شهدت زيادة في تحويلات العاملين فى الخارج بنسبة 15%، موضحًا «جرت العادة أن يقوم العاملين بالخارج بالتحويل إلى أسرهم قبيل أيام من عيد الأضحى لتلبية احتياجات أسرهم وعائلاتهم خلال هذه المناسبة».

وأوضح الحريرى فى تصريح لـ«الوطن»، أن شركات الصرافة تنشط بشكل كبير في إطار المنافسة خلال فترات المواسم والأعياد.