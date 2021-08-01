سكرتير مساعد أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية للعيون بمركز صدفا

تفقد العميد محمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، اليوم الأحد، عيادات القافلة الطبية للعيون التي تجري الكشف المجاني على المواطنين بمركز صدفا.

جاء ذلك لمتابعة سير العمل بالقافلة، ومدى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وتوفير وصرف العلاج للحالات من خلال صيدلية القافلة التي تمّ تجهيزها وتدعيمها بالأدوية، وتحويل الحالات المرضية التي تحتاج عمليات جراحية إلى المستشفيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها على نفقة الدولة، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19».

وقدّم السكرتير المساعد، الشكر والتقدير للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية الشريكة المشاركة في القافلة والمشرفين عليها، مؤكدًا ضرورة الإعلان عن القوافل الطبية المختلفة التي يتم تنظيمها والجدول الزمني لها وأماكن تنفيذها وتسهيل انتقال المواطنين إلى هذه الأماكن للكشف وصرف العلاج اللازم.

وأشار إلى اهتمام المحافظ اللواء عصام سعد بتنظيم مثل هذه القوافل، وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير العمل، وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وإعداد تقرير دوري لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية لضمان توفير الخدمات الصحية والعلاجية.

وكان المحافظ قد وجّه في وقت سابق، باستمرار تنظيم قوافل طبية مجانية بالمراكز والقرى لتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وبخاصة في القرى والنجوع البعيدة والأكثر احتياجًا لدعم مستوى الخدمة الصحية، وذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدّد على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير خدمات القضايا المجتمعية على كل الأصعدة التي تمس المواطن وبمشاركة أجهزة المحافظة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.