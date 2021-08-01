تغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه في قضية سب وقذف محمد رمضان

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الأحد، تغريم الإعلامي عمرو أديب مبلغ 10 آلاف جنيه في الدعوي المقامة من الفنان محمد رمضان ضده بسبه وقذفه في برنامجه «الحكاية».

ومن ناحيته قال محامي الإعلامي، إنه سيتقدم غدا الاثنين، باستئناف على حكم محكمة جنح الشيخ زايد، الصادر اليوم، بتغريم موكله مُقدم برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، 10 آلاف جنيه، في الدعوى المقامة من الفنان محمد رمضان، ضده يتهمه فيها بسبه وقذفه.

كان الدكتور أحمد الجندي المحامي، قد تقدم وكيلا عن الفنان محمد رمضان، برفع دعوى سب وقذف ضد الإعلامي عمرو أديب يتهمه، إثر هجومه في حلقة سابقة عليه، عقب انتقاده لفيديو «الفلوس» الشهير الذي نشره الفنان بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، عبر برنامجه «الحكاية» والمذاع على فضائية mbc.

وجاء في صحيفة الدعوى أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، فوجه عبارات وألفاظا وسبا وقذفا وتشهيرا وتهديدا للطالب، وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وحسب الدعوى فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.

وأضافت الدعوى المقدمة، أن المتهم ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني، وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ وذلك عبر قناة mbc.