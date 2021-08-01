قمع مظاهرة سلمية واقتحام منازل.. لماذا تجددت اشتباكات حي الشيخ جراح؟

بعد نحو شهرين كاملين من الهدوء الحذر، تجددت الاشتباكات في مدينة القدس الفلسطينية تلك الأيام، وتحديدا في حي الشيخ جراح، وذلك في أعقاب المواجهات التي تمت اليومين الماضيين بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، إثر قمع مظاهرة في الحي التاريخي بالضرب والمياه العادمة، ليلة جلسة منتظرة في المحكمة العليا للنظر بقضية الحي في الثاني من أغسطس الجاري، وتجددت المناشدات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من جديد تحت شعار «انقذوا حي الشيخ جراح».

قمع مظاهرة سلمية وتفريق المتظاهرين في الشيخ جراح

المواجهات التي اشتعلت مجددا بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الاحتلال، قبل يوم من جلسة المحكمة المقررة للنظر في طلب حق الاستئناف الذي قدمته العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح، والتي تم تحديدها يوم الإثنين 2 أغسطس 2021 الساعة 11:30 في المحكمة العليا، جاءت بعد وقفة سلمية نظمها الأهالي وانضم إليها شباب القدس للتضامن معهم للتعبير عن قضيتهم، إلا أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل الحي بالسواتر الحديدية، وانتشرت القوات الخاصة على طول المدخل ومنعت الدخول إليه باستثناء ساكنيه.

اقتحام المنازل وإخراج الضيوف في الشيخ جراح

وبحسب وصف جواد صيام، مدير مركز معلومات وادي حلوة، والناشط ضد الجمعيات الاستيطانية بحي سلوان وسياسات وممارسات الاحتلال بالقدس، في حديثه لـ«الوطن» أنه بمجرد بدء الهتاف ضد قرارات الإخلاء، قامت قوات الاحتلال بملاحقة المتظاهرين وتعدت عليهم بالضرب حتى أبعدتهم باتجاه الشارع الرئيسي للحي.

إلى جانب الهجوم على المتظاهرين السلميين، انطلقت قوات الاحتلال إلى منازل الحي وأخرجت الضيوف الأغراب عن الحي بالقوة، واعتقلوا شابين من سكان الحي، وسط حالة من الكر والفر، بحسب وصف صيام.

قوات الاحتلال تقتحم منزل عائلة الكرد المهدد بالإخلاء بحي الشيخ جراح وتعتدي على الأهالي و المتضامنين.#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/xXher5MXbV — المجتمع الرقمي الفلسطيني - UPDC (@UPALDC) July 31, 2021

تجدد شعار انقذوا حي الشيخ جراح

وانتشرت على الصفحة الرسمية لحي الشيخ جراح، والصفحات المعنية بقضية القدس والحي التاريخي، مقاطع توثق الإغلاق الإسرائيلي للحي، ومحاولة تفريق المحتجين السلميين، على الرغم، وبحسب قول الباحث في شؤون الاستيطان، أنه ساهمت الوثائق التي سلمها الأردن إلى فلسطين في أبريل الماضي، بمساعدة ودعم المواطنين الفلسطينيين بالحفاظ على حقوقهم، وخاصة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، حيث أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارا بتجميد تهجير ثلاث عائلات من حي الشيخ جراح الأسبوع الماضي.