«ببجى»: جوائز بـ6 ملايين دولار فى بطولة 2021 

أعلنت ببجي موبايل «PUBG MOBILE» و«لاعبون بلا حدود»، فوز فريقيّ Valdus Esports وAlpha 7 Esports في منافسة ببجي موبايل العالمية القائمة على الدعوات 2021 «PMWI».

وبعد أربعة أيام من المباريات المحتدمة التي شهدت تنافس أفضل الفرق من جميع أنحاء العالم وجهاً لوجه للفوز بمجموعة جوائز خيرية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي، توج فريقيّ Alpha 7 Esports وValdus Esports أبطال لببجي موبايل العالمية القائمة على الدعوات الغربية وببجي موبايل العالمية القائمة على الدعوات الشرقية على التوالي.

وفي اليوم الأخير من المنافسة، أعلنت ببجي موبايل عن تفاصيل بطولة ببجي موبايل العالمية 2021 التي ستنطلق في شهر نوفمبر بمجموع جوائز يبلغ 6 ملايين دولار أمريكي.

الفرق المشاركة فى البطولة

وقدمت ببجي موبايل العالمية القائمة على الدعوات 2021 لعشاق لعبة ببجي موبايل مباريات مشوقة في المنافستين الشرقية والغربية، وعرض فريق Alpha 7 Esports في ببجي موبايل العالمية القائمة على الدعوات الغربية ليتوج بطلاً برصيد 251 نقطة و119 نقطة قضاء على اللاعبين.

وحل في المركز الثاني فريق Konina Power برصيد 227 نقطة وفي المركز الثالث فريق Next Rüya Gaming برصيد 213 نقطة، بينما احتل فريق RTG ESPORATS من المغرب المرتبة الرابعة بثلاث انتصارات وإجمالي 207 نقاط.

أما في ببجي موبايل العالمية القائمة على الدعوات الشرقية، كانت المنافسة شرسة جداً، حيث حصد فريق Valdus Esports الفائز بإجمالي 287 نقطة، تلاه فريقيّ Natus Vincere وD’XAVIER في المركزين الثاني والثالث برصيد 224 و186 نقطة على التوالي.

وستتمكن الفرق من كل فئة من الاختيار بين العديد من منظمات الإغاثة الإنسانية لتلقي حصتها الخيرية من ضمن 1.5 مليون دولار أمريكي مقسمة على كل فئة.

منافسات ببجي موبايل للرياضات الإلكترونية

ستكون بطولة ببجي موبايل العالمية 2021 الحدث العالمي التالي في تقويم منافسات ببجي موبايل للرياضات الإلكترونية، حيث تم الإعلان رسمياً عن انطلاق البطولة في شهر نوفمبر وستقام النهائيات في شهر يناير 2022.

وتعد بطولة ببجي موبايل العالمية 2021 هي المنافسة الأقوى في برنامج بطولات ببجي موبايل والبطولة الأضخم في العام.

وسيشمل المشاركون في بطولة ببجي موبايل العالمية 2021 أفضل الفرق العالمية من دوري ببجي موبايل للمحترفين (PMPL) والبطولات الإقليمية، وسيكون مجموع جوائز بطولة ببجي موبايل العالمية 6 ملايين دولار أمريكي وهو أكبر بثلاث مرات من جوائز بطولة ببجي موبايل العالمية 2020.

مدير ألعاب ببجي موبايل العالمية: مبروك لفريقى

قال جيمس يانغ، مدير ألعاب ببجي موبايل العالمية: «مبروك لفريقيّ Valdus Esports وAlpha 7 Esports، أنا فخور جداً برؤية وصول حدث رياضي عالمي آخر لببجي موبايل إلى الختام بنجاح مع مجموعة مباريات محتدمة ومليئة بالتشويق».