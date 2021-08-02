حظك اليوم برج الأسد الإثنين 2-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد لديه شخصية قوية وقيادية، يحرص دائما على أن يكون ذو مكانة عالية ورفيعة، ويسعى جاهدا لإقناع المحيطين به بوجهة نظره، كما يملك الأسد عددا من الصفات القيادية التي تؤهله للإمساك بزمام الأمور في حياته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل المشروعات يدفعك لمباشرة مشروع تحلم به وتتبلور أفكارك وتتضح.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

اليوم قد تمنحك الأفلاك سعادةً ودفئا في علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.