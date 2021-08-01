حظك اليوم برج الدلو الأحد 1-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الدلو بصفاته المحببة، وشخصيته المألوفة، وبامتلاكه الكثير من الأصدقاء، كما أنه يحب الآخرين، ولا يتأخر في تقديم المساعدة لمن يحتاجها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو 1-8-2021 على الصعيد المهني

قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن التعنت والعناد، وتجنب التحديات، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 1-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ومن المهم أن تتجنب الصدام مع من حولك، وكن لبقا أمام أي استفزاز أو تدخل في شئونك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان طلعت زين، ويوافق تاريخ ميلاده 14 فبراير.