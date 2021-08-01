ما عدد الحاصلين على شهادات التصالح في مخالفات البناء؟.. نقيب المهندسين يجيب

كشف المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عن عدد الذين حصلوا على شهادة التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن العدد يترواح حالياً من 300 إلى 400 ألف متقدم فقط حصلوا على الشهادة، من بين 3 ملايين مخالفة، بخلاف من تقدم للتصالح ولم يستكمل أوراقه بعد انتهاء المدة التي حددتها الحكومة أمس السبت 31 يوليو.

التصالح في مخالفات البناء

وفي سياق متصل، أشار ضاحي في تصريح خاص لـ «الوطن» أنه تم ضبط عدد من المستندات المزورة خلال تقديمها في ملفات التصالح على مخالفات البناء بموجب الضبطية القضائية الممنوحة للمهندسين وتم إحالتها للنيابة العامة.

وأضاف نقيب المهندسين: توقعاتي أنه سيعاد النظر في موضوع الناس التي ترغب في التقدم للتصالح، سواء من خلال تشريع جديد أو مهلة أو قرار سيادي، لأن مخالفات البناء 3 مليون مخالفة، وما تم التصالح عليه حتى الآن لا يزيد عن 300 أو 400 ألف من حصلوا على شهادة التصالح لكن هناك من تقدم ويستكمل مستنداته الفنية التي كان اخر موعد لها أمس الأول 31 يوليو.

نقابة المهندسين

ولفت إلى أن نقابة المهندسين كان لها دور فاعل حيث تم تدشين نموذج مؤمن وله بار كود بهدف إعداد التقارير الهندسية وبعد ما عملت النقابات الفرعية حدث نوع من أنواع عدم الراحة النفسية لجهات أخرى ذات أغراض وكانوا داخلين على انتخابات نيابية، واللجنة الفنية التي كانت مشكلة من النقابة كان الغرض منها مراجعة المستندات المقدمة وزيارة الموقع فهذا شغل هندسي، لكن يبدو أن النتائج لم تلق راحة وقبول من البعض.

وواصل نقيب المهندسين: وتم الاتفاق مع زملائنا في النقابات الفرعية أننا لن نعمل في قانون التصالح والفترة المقبلة سنعمل في اطار قانون مزاولة المهنة وهو موقف اتخذته لوضع النقاط على الحروف، لاسيما وأن أول نص في قانون النقابة انها الاستشاري الهندسي للدولة، فلن نفرض دور النقابة بدون أن يكون لها صلاحيات حقيقة على أرض الواقع تطبق بحرفية وأمانة مهنية كاملة، أو أننا لا نتحمل مسؤولية بيت يقع.