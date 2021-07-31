«المهندسين» توقع بروتوكول تعاون مع «سيمنز» لتدريب أعضائها تماشيا مع «حياة كريمة»

وقع المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والمهندس مصطفي الباجوري، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز مصر»، بروتوكول تعاون بين النقابة والشركة، في مجال تدريب المهندسين.

وأكد نقيب المهندسين، خلال حفل توقيع البرتوكول، مساء اليوم السبت 31 يوليو 2021، أن النقابة تهتم بشكل كبير بتدريب المهندسين، ودعم حديثي التخرج للتأهيل لسوق العمل وزياده كفاءة المهندسين.

شركة سيمنز

وأوضح ضاحي، أن البروتوكول يستهدف الارتقاء بمستوى المهندس المصري مهنيا وعلميا، وتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل، من خلال شركة «سيمنز» العالمية، ذات الخبرات الكبيرة في مجالات التكنولوجيا والطاقة، ولما لهم من خبرات كبيرة وإسهامات فعالة في ملف الطاقة بمصر.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن التدريب سيشمل مجالات التحول الرقمي والتحكم الآلي والتقنيات الحديثة لصناعات الروبوتات، والصناعات التي تعتمد علي الذكاء الاصطناعي، والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة، فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة وهذه الأنشطة الرئيسية، التي تمثل مستقبل الصناعة المصرية.

مبادرة حياة كريمة

وأضاف نقيب المهندسين، أن البروتوكول يتضمن إنشاء شركة سيمنز 4 معامل تدريب في 4 نقابات فرعية للمهندسين، بالإضافة للنقابة العامة، وقررنا أن تكون البداية بنقابات الصعيد، وذلك لتتوائم مع مبادرة الرئيس «حياة كريمة» التي تبنت تنمية وتطوير القرى ومحافظات الصعيد، التي ظلت مهمشة ومهملة لسنوات طويلة.

وأوضح نقيب المهندسين، أن تدريب «سيمنز» للمهندسين سيبدأ فورا، وستتولى الشركة توفير أماكن تدريب لهم، لحين تشييد معامل التدريب في النقابة، مؤكدا أن الشركة تمتلك من الخبرات ما يمكنها من التدريب، بشكل متميز، على أحدث التكنولوجيا، موجها الشكر لهيئة مكتب النقابة، وشعبة الهندسة الكهربائية، والمكتب الفني للنقابة، ولجنتي الشباب والتدريب بالنقابة، على دورهم في إتمام هذا البروتوكول الذي سيكون له مردود إيجابي كبير على شباب المهندسين.

ومن جانبه، قال المهندس مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز مصر، عقب توقيع البروتوكول، إن الشركة يسعدها ويشرفها التعاون مع نقابة المهندسين في المجالات المختلفة.

وأضاف: «يسعدنا تدريب المهندسين المصريين على أحدث تكنولوجيات التحول الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية، وتكنولوجيا المدن الذكية»، مشيرا إلى أن شركة سيمنز العالمية تعمل في مصر منذ 110 أعوام، ولها سجل عمل مشرف، وحاليا تعمل على تشييد مركز التحكم الإقليمي للكهرباء في العاصمة الإدارية، كما شاركت في تطوير نفق أحمد حمدي، وتدرس مع الحكومة المصرية مشروع القطار السريع لتقتحم العمل في مجال النقل، جنبا إلى جنب مع مجال الطاقة، موضحا أن 95% من العاملين بشركة «سيمنز» مصريين مدربين على أعلى مستوى.

ومن جانبه، قال المهندس وائل عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سيمنز» أن افتتاح أول معامل تدريب للشركة في نقابة المهندسين، سيكون في الخامس من نوفمبر المقبل، ولكن نقيب المهندسين أصر على أن يبدأ تدريب المهندسين قبل الانتهاء من تشييد المعمل ولهذا تقرر أن تبدأ «سيمنز» تدريب المهندسين في معاملها التدريبية من الغد.

وأشاد المهندس حسن عبد العليم، أمين عام النقابة، بالتعاون مع شركة «سيمنز» في تدريب المهندسين، مشيرا إلى أن النقابة تهتم بشكل كبير بتدريب المهندسين باعتباره أفضل استثمار في العنصر البشري، وتابع: «النقابة بدأت بإنشاء معامل شنايدر والآن تقيم شركة سيمنز معامل تدريب في النقابة، وسنتواصل مع كبرى الشركات لإنشاء معامل تدريب لها في النقابة، خدمةً لشباب المهندسين، لأهمية تدريب المهندسين ليحملوا مشاعل التنمية خلال الفترة المقبلة.

فيما أكد المهندس أحمد حشيش، أمين صندوق النقابة المساعد، المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، أن النقابة تضع تدريب المهندسين على رأس أولوياتها، لرفع مستوى شباب المهندسين وتمكينهم من اقتحام سوق العمل بشكل مشرف، مضيفا «مصر تنطلق نحو التقدم بخطي والمهندسون هم قاطرة التنمية ومصر ستعتمد على أبنائها في كافة المشروعات الإستثمارية التي ستشهدها البلاد في الفترة المقبلة».

وكشف المهندس وليد الخضراوي، منسق توقيع البروتوكول بنقابة المهندسين، أن هذا البروتوكول، سيقدم دورات تدريبية بأسعار مخفضة جدا.

وقال المهندس شريف النجار، مسؤول التدريب بشركة سيمنز، منسق البروتكول، أن التعاون بين النقابة والشركة، أمر مشرف، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للشركة، هو تطوير وتنمية الموارد البشرية من خلال تدريبها على أحدث التكنولوجيات، مشددا على أهمية التدريب في الوقت الراهن الذي تشهد فيه الصناعة تطورات متسارعة مذهلة، مؤكدا أن انشاء معامل تدريب في محافظات الصعيد، سيتيح لمهندسي الصعيد فرص تدريبية غير مسبوقة.

حضر حفل توقيع البروتوكول، المهندس محمد عبد العظيم، وكيل نقابة المهندسين، والمهندسة زينب عفيفي، أمين عام مساعد نقابة المهندسين، والمهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة، والدكتور حماد عبدالله، رئيس المكتب الفني، والمهندس هشام أبو سنة، رئيس نقابة القاهرة، وعدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة والشعب الهندسية.