طلبت الطلاق.. القصة الكاملة لمقتل سيدة على يد شقيقها بالدقهلية

طلبت الطلاق وأرادت العيش بمفردها، فتسرب الشك إلى قلب شقيقها ليقدم في لحظة غضب على خنقها بعدما أطبق قبضة يديه حول عنقها ولم يفلتهما حتى فارقت الحياة وانتشرت البقع الزرقاء على وجهها وصبغت شفتيها بلون قاتم معلنة بذلك موتها، لتسقط جثة المجني عليها الثلاثينية على أرض منزل الزوجية الخاص بها قبل أن يتجه المتهم إلى مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية ويسلم نفسه معترفاً بارتكاب جريمته داخل منزل شقيقته.

طلب طلاق ثم جثة هامدة.. اعتراف المتهم بقتل شقيقته

وكان المتهم الذي يدعى «أحمد.م.ال» 25 عاما، قد اعترف أمام جهات التحقيق بالنيابة العامة بتفاصيل جريمة القتل التي ارتكبها بحق شقيقته صاحبت الـ30 عاما، حيث جاءت أقواله على النحو التالي: «شقيقتي غادة متزوجة من 8 أشهر وحصل بينها وبين زوجها خلافات وهو اتصل بيا عشان اجي البيت وأحل المشكلة ولما روحت لقيت أختي مصرة على الطلاق»، وأكد المتهم أنه طلب من الزوج أن يتركهما بمفردهما في الشقة لمعرفة سبب المشكلة وإمكانية التوصل إلى حل، فيقول: «قررت أسمعها وأعرف سبب إصرارها على الطلاق ولكن لم أجد منها مبررا مقنعا فطلبت منها أن تأتي معي لمنزل الأسرة بقرية المعصرة ببلقاس طالما تصر على الطلاق وفوجئت برفضها وأنها عايزة تطلق وتعيش في الشقة لوحدها».

ما إن وقع الكلام على مسامع المتهم حتى استشاط غضباً وقام بضرب المجني عليها وخنقها حتى فارقت الحياة: «كانت تريد الطلاق عشان تمشي وحش وأنا كنت بشك في سلوكها».

تحرير محضر وحبس المتهم

وتم تحرير محضر بالواقعة بعد التحفظ على المتهم الذي تم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع استكمال تحريات المباحث حول الواقعة، وجرى نقل جثمان المجني عليها إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

المتهم يسلم نفسه

وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بحضور شاب لشرطة طلخا يدعى أحمد.م. ال (25 سنة-عامل)، مقيم بقرية المعصرة مركز بلقاس، يدعى قيامه بخنق أخته المقيمة بمدينة طلخا، حتى فارقت الحياة.