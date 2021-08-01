الإجازات الرسمية في شهر أغسطس 2021

مع أول أيام شهر أغسطس شهدت الساعات الأولى منه، بحثًا متواصلًا من موظفي الحكومة بصفة خاصة والعاملين بمنشآت القطاع الخاص عن أيام الإجازات الرسمية شهر أغسطس 2021، وترصد «الوطن» في هذا التقرير أيام الإجازات الرسمية شهر أغسطس 2021، التي سيحصل عليها العاملون بالحكومة والقطاع الخاص.

الإجازات الرسمية شهر أغسطس 2021 تتراوح من 5 إلى 9 أيام

يتضح من خلال التقويم الشهري، أنَّ الإجازات الرسمية خلال شهر أغسطس 2021، تضم عددا متنوعا وسيحصل عليها العاملون بقطاعات الحكومة والعام والأعمال العام والقطاع الخاص، ويتراوح عددها بين 5 إلى 9 أيام لأسباب ومناسبات مختلفة ومتنوعة ، سواء الإجازات الرسمية أو العطلات الأسبوعية، ومن بينها أيضًا إجازة بسبب مناسبة دينية، وتأتي على النحو التالي:

الإجازات الرسمية شهر أغسطس 2021 للعاملين بالقطاع الحكومي

وفقًا لقانون الخدمة المدنية ومن خلال التقويم الشهري الميلادي تكون الإجازات الرسمية لشهر أغسطس 2021 الجمعة 6 أغسطس: عطلة أسبوعية، والسبت 7 أغسطس: وهو عطلة أسبوعية أيضًا، والخميس 12 أغسطس، وهو إجازة رسمية بسبب مناسبة دينية، حيث ذكرى رأس السنة الهجرية 1443 هجرية، ويحصل عليها العاملون بدلًا من الاثنين 9 أغسطس أول محرم 1443، بحسب قرار لمجلس الوزراء، بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف وسط الأسبوع الى يوم الخميس التالي من نفس الاسبوع.

ثم يوم الجمعة 13 أغسطس، وهو عطلة أسبوعية، والسبت 14 أغسطس، وهو عطلة أسبوعية لأيضا، وكذلك يوم الجمعة 20 أغسطس -عطلة أسبوعية، والسبت 21 أغسطس -عطلة أسبوعية، والجمعة 27 أغسطس -عطلة أسبوعية، والسبت 28 أغسطس -عطلة أسبوعية.

وبهذا التقرير يتبين أنَ عدد أيام الإجازات الرسمية خلال شهر أغسطس 2021 للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص تصل إلى 9 أيام بين عطلات أسبوعية وإجازة واحدة رسمية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

الإجازات الرسمية خلال شهر أغسطس 2021 بالقطاع الخاص

وتضم الإجازات الرسمية خلال شهر أغسطس 2021 إذن، أيام الجمع 6 و13 و20 و27 أغسطس، وهي أيام الإجازات الأسبوعية التي يحصل عليها العاملون بمنشآت القطاع الخاص وذلك وفقا لنصوص مواد قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 ،الذي يختص بتنظيم أوضاع العاملين بمنشآت القطاع الخاص، البالغ عددهم 50 فردا فأكثر، إضافة إلى الخميس 12 أغسطس: إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443 هجرية، بدلًا من الاثنين 9 أغسطس أول محرم 1443، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف وسط الأسبوع.

جدير بالذكر، أنَّ عدد أيام إجازات عيد الأضحى الشهر الماضي للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، بلغت 8 أيام وذلك خلال الفترة من السبت 17 يوليه إلى السبت 24 يوليو 2021.