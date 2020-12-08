وزير التعليم يوضح الأجازات الاستثنائية بسبب كورونا: تخص كل محافظ

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل جديدة بخصوص الإجازات الاستثنائية، وذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "شوقي": "صدر كتاب دوري يخص (ديوان الوزارة والاجهزة التابعة فقط) بخصوص تنظيم هذا الموضوع، عدا ديوان الوزارة والاجهزة التابعة فهذا (قرار كل محافظ) بما لا يخل بسير العمل الاداري او العملية التعليمية".

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابا دوريا إلى الجهات التابعة لها من إدارات ومديريات تعليمية، بشأن الإجازات الاستثنائية، والتناوب في الحضور بين الموظفين، بسبب جائحة كورونا.

وطبقا للكتاب الدوري، ابتداءً من الأحد الماضي الموافق 6 ديسمبر، يتناوب العاملون بديوان عام الوزارة والجهات التابعة له، بالحضور إلى العمل 3 أيام في الأسبوع، وتحدد أيام الحضور والالتزام بها، وفي نفس الوقت لا يجوز تغييرها إلا لصالح العمل، على أن يُكلف الزملاء الحاضرين بعمل الزملاء المناوبين، دون تراخ أو تقاعس أو حتى رفض القيام بالعمل، وفي حالة التغيب في أيام الحضور التي تقع في أيام الإجازة الاستثنائية أو المناوبة، تعتبر الفترة بأكملها إجازة متصلة عن الفترة كلها.

وأضافت "التعليم" في الكتاب الدوري، أنه تقرر منح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة 15 يوما، بحيث تبدأ الإجازة من تاريخ عودته من الخارج، بالإضافة إلى منح الموظف الذي يثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد أو مخالط أو مشتبه بإصابته، من خلال احضار جميع المستندات الدالة على ذلك، إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يوما، على أن تمد الإجازة دون حد أقصى لها حتى يثبت شفائه.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز لكل من رؤساء الجهات والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم، استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل على مدار أيام الأسبوع، أو تكليفهم للعمل من داخل المنزل، على أن تعتبر الإجازات الاستثنائية المُشار إليها مدفوعة الأجر، وفقا لأحكام المادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.

وأوضحت وزارة التعليم أن الموظفين كافة ملزمون بارتداء الكمامات الطبية، من بداية العمل حتى نهاية اليوم، على أن يتم معاقبة من يخالف ذلك، بالإضافة إلى التنبيه على جميع المختصين بالسلامة والصحة المهنية، عن طريق اتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة.