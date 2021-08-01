عصام شعبان عبد الرحيم يخضع لجراحة فى القلب.. وشقيقه: أرجو منكم الدعاء

تعرض عصام الابن الأكبر للفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، لوعكة صحية، دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، حيث خضع لجراحة في القلب، خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب عدوية شعبان عبد الرحيم، شقيق عصام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «روحي وعمري وكل حاجة حلوة في حياتي، عصام أخويا بأمر الله تقوم بالسلامة، أرجو منكم الدعاء بالشفاء العاجل، أخويا عصام بيعمل عملية في القلب».

عصام يهاجم حمو بيكا: عمرك ما هتكون زى أبويا

وكان عصام شعبان عبد الرحيم، شن هجومًا عنيفًا «فى وقت سابق»، على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعد محاولات الأخير تقليد «ستايل» ملابس والده، والذي طالما اشتهر به طوال حياته، وكان آخرها ارتداء بذلة بيضاء مُزينة ببعض القطع ذات اللون الأصفر.

وقال عبد الرحيم فى تصريح لـ«الوطن»: «إن حمو بيكا تعرّف على الترزي الذي كان يتعامل مع والدي في فرح ابنتي، واتفق معه على تفصيل ملابس وبدل تُشبه الأزياء التي كان يرتديها والدي»، مؤكدًا أنّ حمو أعجب ببدلة خاصة بـ«خميس شعبان عبد الرحيم» كان يرتديها خلال الفرح، ليُطالب الترزي بتفصيل أخرى تُشبهها.

وبعث عصام عبد الرحيم، رسالة إلى حمو بيكا، قائلا: «أنت بتاكل عيش.. وعايز تبقى تريند لما تلبس زي أبويا، وأهم حاجة تكون عارف إنك بتقلد أبويا شعبان عبد الرحيم، أنت آه ناجح في المهرجانات، لكن احنا حريفة في اللبس وبتقلدونا فيه، خليك عارف انك بتقلد شعبان عبد الرحيم، لكن عمرك ما هتكون زيه».