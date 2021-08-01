أخبار الطقس غدا.. رطوبة عالية ودرجة حرارة تصل في القاهرة لـ40 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل أخبار الطقس غدًا الإثنين الموافق 2 أغسطس، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضح خبراء الهيئة، أنَّ ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

أخبار الطقس غدًا

ومن المتوقع أن يسود ليلًا وفق بيان هيئة الأرصاد، طقسا مائلا للحرارة رطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وتشهد البلاد، وفق خبراء الهيئة، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تشهد البلاد اليوم نشاطا للرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح الخبراء أنَّ حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 40 27

الإسكندرية 34 25

وادي النطرون 36 24

طنطا 39 25

شبين الكوم 40 27

دمنهور 36 25

بلطيم 34 24

مطروح 33 24

السلوم 37 23

سيوة 41 23

بورسعيد 34 25

دمياط 33 25

الزقازيق 40 26

المنصورة 39 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 26

العريش 36 25

رفح 35 24

رأس سدر 41 26

نخل 39 20

نويبع 38 29

طابا 38 24

كاترين 32 18

الطور 36 26

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 25

أسيوط 41 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 43 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27.