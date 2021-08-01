تصل لـ3 آلاف جنيه.. غرامة التأخير في تجديد رخصة السيارة بحسب قانون المرور الجديد

مبالغ مالية متفاوتة حددها قانون المرور الجديد فيما يخص الغرامات التي يتم تطبيقها على المتأخرين في تجديد رخصة السيارة، الأمر الذي دفع عدد كبير من المواطنين إلى طرح سؤال: ماهي قيمة غرامة تأخير تجديد رخصة السيارة؟، بينما ذهب آخرون إلى الاستعلام عبر محرك البحث «جوجل» عن غرامة التأخير.

ولكون تلك الغرامة محط اهتمام قطاع كبير من مالكي السيارات، تستعرض «الوطن» في السطور التالية قيمة الغرامات المالية للمتأخرين عن تجديد رخصة السيارة بحسب قانون المرور الجديد، على النحو التالي:

300 جنيه كحد أدنى

ينص قانون المرور الجديد على أنّ قيمة الغرامات التي يتم تطبيقها على رخصة السيارة تبدأ من 300 جنيه كحد أدنى وصولاً إلى مبلغ 3000 جنيه ويأتي ذلك التدرج في القيمة نظراً لنوع المخالفة التي تم ارتكابها.

1- في حالة الاعتداء على ضباط المرور أثناء تأدية عملهم فإنه يتم تطبيق غرامة مرورية على مالك السيارة تتراوح قيمتها من 1500 جنيه إلى 3000 جنيه، كما أن تلك الغرامة ذاتها التي سيتم دفعها في حالة تجاوز قائد المركبة الحد الأقصى للسرعة المقرر على الطريق سواء داخل المدينة أو خارجها.

2- في حالة عدم اتباع قائد المركبة تعليمات ضباط المرور في الطريق، فإنّه يعرض نفسه لغرامة تبدأ من 100 جنيه إلى 500 جنيه.

3- دفع غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه في حالة وقوف السيارة في نهر الطريق مما تسبب في توقف حركة المرور.

4- إذا لم يتم توفير مطفأة الحريق داخل السيارة يتم توقيع غرامة قيمتها 300 جنيه.

5- 100 جنيه مبلغ الغرامة وذلك في حالة عدم رعاية قائد المركبة المصاب على الطريق.

6- في حالة عدم الحصول على رخصة جديدة بدلًا من إلغاء رخصة القيادة فإنه يتم توقيع غرامة تتراوح قيمتها بين 1000 جنيه إلى 3000 جنيه تدفع.

8- يتم تطبيق غرامة 1000 جنيه إذا قام قائد المركبة بخرق الطريق.