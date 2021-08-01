«تضامن قنا»: قدمنا مساعدات إنسانية لـ 124 أسرة خلال شهر

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية التضامن الاجتماعي، نفذت عددا من التدخلات الإنسانية خلال شهر يوليو الماضي، استهدفت رفع المعاناة عن حالات فردية وجماعية.

وأوضح «الداودي» أن المديرية قدمت مساعدات لـ9 حالات إغاثة جماعية وفردية بنحو مبلغ 30 ألفًا و500 جنيه، وصرف مساعدات ضمانية لـ113 حالة بمبلغ 36 ألفًا و298 جنيهًا، بالإضافة إلى صرف 2 أجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، و265 بطاقة خدمات متكاملة للحالات المستحقة، وتقديم الرعاية اللازمة لـ220 حالة من أسر المقاتلين، وصرف التعويضات اللازمة لثلاث حالات.

وأضاف محافظ قنا أن مديرية التضامن الاجتماعي تقوم بتقديم الدعم النقدي للأسر والحالات الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة من خلال برنامج تكافل وكرامة بإجمالي 174838 حالة مستحقة؛ لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية، وتحقيق حياة كريمة لشريحة كبيرة من المواطنين مستحقي الدعم، وهو ما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية.

إصدار قرارات إشهار لـ 5 جمعيات أهلية جديدة

وأشار إلى أن المديرية أصدرت قرارات إشهار لـ 5 جمعيات أهلية جديدة للانضمام في منظومة العمل المجتمعي باعتباره شريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، مما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين خاصة البسطاء منهم، فضلا عن إصدارها تراخيص لـ4 حضانات جديدة لتكون إضافة حقيقية لقائمة الحضانات الحكومية والأهلية والخاصة الموجودة على أرض المحافظة، بما يساهم في تخفيف الضغط من على الحضانات القائم.