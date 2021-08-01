دافعت عن شرفها حتى الموت.. الحكم في قضية مقتل الطفلة «ريماس» بعد قليل

نظرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، جلسة محاكمة المتهم بقتل الطفلة ريماس، 8 سنوات، في مدينة دكرنس بعد أن دافعت عن شرفها فرطم المتهم رأسها في الأرض، ثم وجه لها 6 طعنات بسكين في صدرها وظهرها حتى تأكد من مصرعها.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، والتي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم، وهي الإعدام شنقًا، ثم ترافع والمدعي بالحق المدني، والذي اتفق مع النيابة في طلباتها، وجاء دور الدفاع عن المتهم والذي طالب المحكمة بالرأفة بالمتهم.

ورفعت المحكمة الجلسة برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد أحمد البهنساوي، والمستشار شريف مصطفى زاهر، والمستشار محمد أمل محمد، المستشارين بمحكمة استئناف المنصورة، وأمانة سر كل من :طه شعبان عاشور، ومحمد مصطفى رمزي.

وتعقد المحكمة، بعد قليل، جلسة النطق بالأحكام من بينها الحكم في قضية مقتل الطفلة ريماس، 8 سنوات في مدينة دكرنس يوم 6 أبريل الماضي.

وكان المستشار حسام معجوز المحامي العام الأول لنيابات شمال المنصورة الكلية، أحال قضية مقتل الطفلة ريماس إلى محكمة استئناف المنصورة، لتحديد موعد لمحاكمة المتهم بقتلها أمام الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات، بعد أن اعترف المتهم بخطفها وقتلها بعد أن فشل في اغتصابها.

وأكد المتهم أمام النيابة العامة، أنه شاهد المجني عليها تسير في الشارع فنادى عليها، وطلب منها اصطحابه لشراء بعض الحلوى واستدرجها إلى سلم منزله، بعد أن اعتقدت الطفلة أنه كفيف.

وأضاف أنه فور دخوله المنزل، حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها إلا أنها عندما اكتشفت أمره وتنبهت لفعلته قاومته وصرخت فحاول جذبها مرة أخرى لكن تعالت صرخاتها، فحاول إسكاتها بأن استل سكينا، وسدد لها ثلاث طعنات بأنحاء متفرقة من الجسم حتى غرقت في دمائها ولامست هذه الدماء ملابسه فأخفاها بالسلم قبل أن يتم العثور عليها.وكشف تقرير معاينة الطب الشرعي لجثة الطفلة عدم وجود ثمة آثار لتعدٍ جنسي، لكن ظهرت خدوش بأنحاء متفرقة بالجسم وطعنات مسددة بأنحاء متفرقة، وذلك نتيجة قيام المتهم بمحاولة التخلص من جثة الطفلة خشية افتضاح أمره.