عاجل.. وزير خارجية التشيك: لدينا روابط تجارية قوية مع مصر

قال وزير الخارجية التشيكي، جاكوب كولهانيك، إنه سعيد للغاية بالتواجد في مصر فهي بلد تتسم بالحيوية والجمال، مؤكدا على أن مصر حليفة وصديقة للتشيك وتواصل دورها القوي والكبير بالشرق الأوسط، كاشفا عن لقائه صباح اليوم بالرئيس عبدالفتاح السيسي، «وتحدثنا عن تاريخنا الطويل والغني والتعاون المشترك بيننا على العديد من المستويات، وناقشنا المستقبل وما يمكن أن نحققه سويا، وعلينا التركيز على التعافي الاقتصادي فيما بعد الجائحة».

وأضاف وزير خارجية التشيك، خلال المؤتمر الصحفي المشترك له مع وزير الخارجية شامح شكري بالقاهرة، أن مصر والتشيك شركاء طبيعيين، والتشيك لديها روابط تجارية قوية، ولذلك جاء إلى مصر بمجموعة من 10 شركات تشيكية، مؤكدا على أن شركات من أفضل شركات التكنولوجيا هي أفضل شركات أوروبا ولديها مستوى عالمي من الآداء، ويمكن أن نقدم المنتجات الابتكارية في العديد من المجالات وبأسعار مناسبة.

واستكمل وزير خارجية التشيك أن جائحة كورونا حالت دون القدوم بمزيد من الشركات، «قمنا اليوم بإطلاق منتدى الأعمال ضمن مجموعة من الغرف التجارية، وهذه فرصة لتعزيز التعاون التجاري، ومصر ليست فقط سوقا لأكثر من 100 مليون شخص، ولكنها بوابة إفريقيا».