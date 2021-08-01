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عاجل.. وفاة مدير إدارة البحث والابتكار بدار الإفتاء المصرية

كتب:

أحمد البهنساوى
04:41 م | الأحد 01 أغسطس 2021
دار الإفتاء

دار الإفتاء

غيب الموت اليوم، المهندس الدكتور عويس عبد الفتاح شرف مدير إدارة البحث والابتكار بدار الإفتاء المصرية، وأصدرت دار الإفتاء، بيانا نعت فيه الراحل، مؤكدة أنه كان يشهد له بالتفاني في أداء الواجب وحسن الخلق.

وقالت دار الإفتاء في بيان نعيها: «بسم الله الرحمن الرحيم {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي} صدق الله العظيم. بقلب راضٍ بقضاء الله وقدره، ننعى رجلًا من رجال دار الإفتاء المصرية، شهد له الجميع بحسن الخلق وسلامة الصدر والتفاني في أداء الواجب. نعزي أنفسنا ونعزيكم جميعًا في وفاة المهندس الدكتورعويس عبدالفتاح شرف مدير إدارة البحث والابتكار بدار الإفتاء المصرية، الذي فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها اليوم، تاركًا وراءه سيرته الطيبة».

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