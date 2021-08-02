تحديات كبرى تواجه مصر مائياً.. تعرف على أخطرها

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن مصر تواجه العديد من التحديات المائية، على رأسها الزيادة السكانية تليها محدودية الموارد المائية المتاحة، موضحاً أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً، وتعانى من الشح المائى.

وأوضح الوزير أن موارد مصر المائية تقدر بما يقرب 60 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي مليار متر مكعب، وكذلك المياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري الشرقية والغربية.

الاحتياجات المائية لمصر تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنويا

وعن الاحتياجات المائية أوضح وزير الري، أن الأجمالي يصل لحوالي 114 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقدر بحوالي 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

وزير الري: التغيرات المناخية تهدد العالم بأثار سلبية ومن بينها مصر

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد العالم ومصر تغيرات مناخية متزايدة، حيث أكد «عبدالعاطي»، أنها تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه، لافتاً إلى ان مصر تعد من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والإجتماعية والبيئية، بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية.

وأشار إلى أنه بالإضافة للمخاطر التى تواجهها أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذى سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا.

أما عن سياسة وزارة الري لمجابهة التحديات فتتمثل في الأتي:

-أعدت مصر استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار وقد ترتفع إلى 100 مليار دولار.

- تم وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور.

- تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

- تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال.

- يتم العمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول.

- التوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه.

- تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تستهدف التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

-تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من أخطار التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ.